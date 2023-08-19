Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.85 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

22 августа на "Мейский" (Ченстохова) пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором "Ракув" встретится с "Копенгагеном". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Ракув"

Клуб, мягко говоря, не новичок - ее создали еще в 20-е годы прошлого века. Но только к столетнему юбилею "медальоны" вдруг пробились в лидеры польского футбола. У них, за десятилетия не выигрывавших ничего, образовалось за 2021-2022 по паре кубков и Суперкубков страны. А прошлой весной клуб, что дважды до этого брал 2-е место, стал чемпионом страны. Наращивается и опыт на евроарене. Оба предыдущих лета "красно-синие" боролись в квалификации Лиги Европы, вылетая строго от 3-го противника там. В Лиге чемпионов у дебютанта уже получилось лучше: выбили не только аутсайдера, "Флору", но и "Карабах" с "Арисом", причем только в Баку была ничья - все остальные поединки получилось закончить победами. Теперь поляки точно сыграют на групповом этапе, но для того, чтобы это было в Лиге чемпионов, нужно создать сенсацию в этой паре.

"Копенгаген" Команда, можно сказать, "собаку съела" в подобных квалификациях - особенно на фоне своего соперника, что дебютирует в турнире. Но, при всем опыте, в нынешний раунд датчане пробились с немалым трудом. Это с "Брейдабликом" они покуражились, уверенно выиграв оба поединка (2-0 и 6-2). А со "Спартой" бодались на равных и дома (0-0), и на выезде (1-1 в основное время, 3-3 в итоге). Чехи даже дважды вели в счете в экстра-тайме. Но гости усилиями Виктора Классона сравнивали. Ну, а в серии пенальти Камиль Грабара пропустил только дважды при 4-х попытках "железных", тогда как гости все необходимые попытки реализовали. Статистика личных встреч Впервые в своей истории датчане приедут в Ченстохову. Прогноз Букмекеры пока лояльнее к полякам, что играют дома. Но датчане намного опытнее и нацелены на результат. Ставим на то, что этот многообещающий поединок принесет "обе команды забьют минимум по голу" (коэффициент - 1,85).

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