АНГ АНГ NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Ракув - Копенгаген 22 августа 2023 года

Прогноз на матч Ракув - Копенгаген 22 августа 2023 года

Прогноз на матч Ракув - Копенгаген 22 августа 2023 года
Раков Раков
Лига Чемпионов 22 авг 2023, 15:00 Раков - ФК Копенгаген
-
- : -
Международные, Sosnowiec, Zaglebie Sports Park
ФК Копенгаген ФК Копенгаген
Обзор Плейофф Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.85
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку

22 августа на "Мейский" (Ченстохова) пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором "Ракув" встретится с "Копенгагеном". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Ракув"

Клуб, мягко говоря, не новичок - ее создали еще в 20-е годы прошлого века. Но только к столетнему юбилею "медальоны" вдруг пробились в лидеры польского футбола. У них, за десятилетия не выигрывавших ничего, образовалось за 2021-2022 по паре кубков и Суперкубков страны. А прошлой весной клуб, что дважды до этого брал 2-е место, стал чемпионом страны. Наращивается и опыт на евроарене. Оба предыдущих лета "красно-синие" боролись в квалификации Лиги Европы, вылетая строго от 3-го противника там. В Лиге чемпионов у дебютанта уже получилось лучше: выбили не только аутсайдера, "Флору", но и "Карабах" с "Арисом", причем только в Баку была ничья - все остальные поединки получилось закончить победами. Теперь поляки точно сыграют на групповом этапе, но для того, чтобы это было в Лиге чемпионов, нужно создать сенсацию в этой паре.

"Копенгаген"

Команда, можно сказать, "собаку съела" в подобных квалификациях - особенно на фоне своего соперника, что дебютирует в турнире. Но, при всем опыте, в нынешний раунд датчане пробились с немалым трудом. Это с "Брейдабликом" они покуражились, уверенно выиграв оба поединка (2-0 и 6-2). А со "Спартой" бодались на равных и дома (0-0), и на выезде (1-1 в основное время, 3-3 в итоге). Чехи даже дважды вели в счете в экстра-тайме. Но гости усилиями Виктора Классона сравнивали. Ну, а в серии пенальти Камиль Грабара пропустил только дважды при 4-х попытках "железных", тогда как гости все необходимые попытки реализовали.

Статистика личных встреч

Впервые в своей истории датчане приедут в Ченстохову.

Прогноз

Букмекеры пока лояльнее к полякам, что играют дома. Но датчане намного опытнее и нацелены на результат. Ставим на то, что этот многообещающий поединок принесет "обе команды забьют минимум по голу" (коэффициент - 1,85).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.85
Приветственный бонус Linebet для новых игроков
100$
Лайнбет 4.55
Сделать ставку
Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Сассуоло - Аталанта 20 августа 2023 года Серия А Италия 20 авг 2023, 12:30 Прогноз на матч Сассуоло - Аталанта 20 августа 2023 года Сассуоло Коэф.: 1.64 Аталанта Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Рома - Салернитана 20 августа 2023 года Серия А Италия 20 авг 2023, 12:30 Прогноз на матч Рома - Салернитана 20 августа 2023 года Рома Коэф.: 1.88 Салернитана Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 20 августа 2023 года Серия А Италия 20 авг 2023, 14:45 Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 20 августа 2023 года Удинезе Коэф.: 1.97 Ювентус Сделать ставку БетВиннер
Прогноз на матч Лечче - Лацио 20 августа 2023 года Серия А Италия 20 авг 2023, 14:45 Прогноз на матч Лечче - Лацио 20 августа 2023 года Лечче Коэф.: 2.11 Лацио Рекомендуем Лайнбет
Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Серия А Италия 21 авг 2023, 12:30 Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Торино Коэф.: 1.61 Кальяри Сделать ставку БетВиннер
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:28 Аль-Наср Роналду близок к покупке игрока "Порту" за 60 млн евро Новости футбола Сегодня, 16:12 Беллингем принес Реалу победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Сегодня, 16:06 Ливерпуль одержал волевую победу в домашнем матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 15:58 Тоттенхэм обыграл Манчестер Юнайтед в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:00 "Ланс" перехватил трансферную цель "Челси" и "Арсенала" Новости футбола Сегодня, 10:30 Килиан Мбаппе может остаться в ПСЖ еще на несколько лет Новости футбола Сегодня, 10:00 "Марсель" нашел замену украинцу Малиновскому в Бундеслиге Новости футбола Сегодня, 09:30 "Челси" дал ответ на предложение "Ромы" по трансферу Лукаку Новости футбола Сегодня, 09:00 Тер Штеген согласился на существенные уступки ради нового контракта с "Барселоной" Новости футбола Сегодня, 08:49 Девушка дня. Кэти Гудленд - жена Харри Кейна, будущего лучшего бомбардира Бундеслиги
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Аталанта 20 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Рома - Салернитана 20 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Удинезе - Ювентус 20 августа 2023 года Футбол 20 авг 2023 Прогноз на матч Лечче - Лацио 20 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Торино - Кальяри 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Алавес - Севилья 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Арсенал 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гранада - Райо Вальекано 21 августа 2023 года Футбол 21 авг 2023 Прогноз на матч Гояс - Атлетико Паранаэнсе 22 августа 2023 года Футбол 22 авг 2023 Прогноз на матч Антверпен - АЕК 22 августа 2023 года