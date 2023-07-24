Прогноз на матч Победа Раков Коэф.: 2.1 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

26 июля состоится первый матч квалификации Лиги чемпионов, в котором сыграют польский “Ракув” и азербайджанский “Карабах”.

«Ракув»

В прошлом этапе квалификации Лиги чемпионов чемпион польши играл против «Флоры». После победы на своем поле со счетом 1:0, польская команда уничтожила соперника в гостях со счетом 3:0.

Футболисты «Ракува» также уверенно стартовали и в чемпионате Польши, одержав победу со счетом 3:0 над «Ягеллонией». При этом была и неудача в новом сезоне - “Ракув” проиграл в матче за Суперкубок «Легии» в серии пенальти.

«Карабах»

В первом раунде квалификации Лиги чемпионов чемпионы Азербайджана встретилась с «Линкольном». После победы на гостевой арене со счетом 2:1, азербайджанская команда разгромила соперника со счетом 4:0 в Баку.

Отметим, что на внутренней арене команда выглядит очень уверенно. В прошлом сезоне она выиграла 28 матчей, сыграв в ничью в шести матчах и проиграв два. Новый сезон в Азербайджане пока не начался, поэтому судить о форме команды сложно.

История противостояния и статистика

В 6 из 10 предыдущих матчей футболисты «Ракув» добивались победы.

В этом году команды проводили товарищеский матч, который завершился победой поляков со счетом 3:0.

Прогноз на матч

В этой игре букмекеры отдают предпочтение польской команде, так как она играет на родной арене. Мы же считаем, что поляки все же смогут победить соперника, хотя просто им в этой встрече точно не будет.

Рекомендуем поставить на этот матч исход - победа “Ракува” за 2.1.

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