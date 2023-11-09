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Прогноз на матч Райо Вальекано — Жирона 11 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Райо Вальекано - Жирона прогноз
Райо Вальекано Райо Вальекано
Ла Лига Испания 11 ноя 2023, 08:00 Райо Вальекано - Жирона
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Испания, Madrid, Кампо де футбол де Вальекас
Жирона Жирона
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.8
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В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между Райо Вальекано и Жироной. Встреча пройдет на Эстадио де Вальекас в Мадриде 11 ноября. Начало игры запланировано на 14:00 по центральноевропейскому времени.

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Райо Вальекано

Команда начала сезон турнир с двух побед, но затем потерпела два поражения, которые пока остаются единственными для Райо в Ла Лиге. В прошлом туре Райо навязал борьбу Реалу и сумел уехать с Сантьяго Бернабеу с одним очком.

Из негатива только вопиющее унижение в матче с мадридским Атлетико (0:7). К слову, в той игре команда пропустила половину всех голов в чемпионате.

По итогам 12-ти сыгранных матчей Райо набрал 18 очков и держится на девятой позиции в турнирной таблице. За еврокубки команда бороться не будет, хотя до шестого места всего 2 очка, но рассчитывать на финиш в середине таблицы вполне возможно.

Жирона

Игра Жироны в новом сезоне радует глаз - команда играет в атакующий футбол, много забивает и мало пропускает. В целом клуб играет в новом сезоне выше всяких похвал.

Клуб не заметил ухода своего лучшего бомбардира прошлого сезона Кастельяноса, который перешел в Лацио. На его место взяли Артема Довбика из Днепра-1 и форвард сразу принялся забивать. На счету украинца уже 6 голов и 4 результативные передачи.

Хоть команда и лидирует на данный момент, о чемпионстве речи пока быть не может. Однако нет сомнений в том, что по итогам первенства Жирона останется в верхней части турнирной таблицы и в новом сезоне будет представлять свою страну в еврокубках.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последние три домашних матча Райо сыграл вничью.
  • Жирона выиграла шесть гостевых матчей кряду, однако не пропустить смогла лишь в одном из них.
  • В последних четырех личных встречах Райо забивал Жироне по 2 гола.

Прогноз

Команды вообще между собой играют достаточно результативно — в последних шести матчах было забито не менее двух голов. Думаю, что и эта игра не станет исключением и поставлю на Тотал Больше 2.5.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.8
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