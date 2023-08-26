EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Райо Вальекано - Атлетико 28 августа 2023 года

Прогноз на матч Райо Вальекано - Атлетико 28 августа 2023 года

Прогноз на матч Райо Вальекано - Атлетико 28 августа 2023 года
Райо Вальекано Райо Вальекано
Ла Лига Испания 28 авг 2023, 15:30 Райо Вальекано - Атлетико Мадрид
-
- : -
Испания, Madrid, Кампо де футбол де Вальекас
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.75
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

28 августа на "Кампо де Вальескас" (Мадрид) пройдет матч 3-го тура Примеры Испании, в котором "Райо Вальекано" встретится с "Атлетико". Старт поединка запланирован на 21:30 по европейскому времени.

"Райо Вальекано"

Клуб после крайнего пребывания в Сегунде смог вернуться в число крепких середняков Ла Лиги. Так, в прошлой темпораде у "пчелок" получилось финишировать строго на "экваторе" турнирной таблице, на 11-й позиции. Но это все было при Андони Ираоле, но молодой баскский специалист не продлил контракт и летом перебрался в "Борнмут". Уехавшего в Англию тренера сменил Франсиско. И, по крайней мере, старт он может себе занести безусловно в "плюс". При том, что "подмадридцы" были вынуждены стартовать с пары гостевых поединков. И оба раза все закончилось победой столичного проекта с идентичным счетом 2-0. Правда, соперники были не самые сильные - "Альмерия" да "Гранада". Теперь будет более серьезный "тест на профпригодность" в виде противостояния с настоящим грандом.

"Атлетико"

Команда не показывала что-то серьезное на протяжении вот уже 2-х сезонов кряду - сразу после довольно неожиданного чемпионства-2021. В прошлой темпораде было 4-е место в относительно простой группе Лиги чемпионов и неудача в борьбе с кризисным соседом, "Реалом", в споре за 2-ю позицию в Примере. А ниже было падать некуда, с учетом кризиса "Севильи". В новом сезоне подопечные Диего Симеоне уже успели потерять очки. С "Гранадой", только вернувшейся из Сегунды, получилось выиграть, хотя и там до 67-й минуте был ничейный счет, 1-1. Но потом был крепкий "Бетис", и Мануэль Пеллегрини смог выстоять в этом поединке против "Чоло-Тим" со своими "огурцами" на нулевую ничью.

Статистика личных встреч

"Атлетико" выигрывает львиную часть поединков, в том числе после возвращения соседа в Примеру. Но в октябре прошлого года "Райо" дома выстоял на 0-0.

Прогноз

Букмекеры довольно дружно рассматривают "матрасников" как фаворита. Но хозяева явно попытаются сделать то, что получилось у "бетикос". Ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,75).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.75
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Престон - Суонси 26 августа 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 10:00 Прогноз на матч Престон - Суонси 26 августа 2023 года Престон Коэф.: 1.89 Суонси Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 10:00 Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Кардифф Сити Коэф.: 1.91 Шеффилд Уэнсдэй Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 10:00 Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Хаддерсфилд Коэф.: 2.19 Норвич Сити Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Премьер-лига Англия Сегодня, 10:00 Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Брентфорд Коэф.: 1.55 Кристал Пэлас Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года Чемпионшип Англия Сегодня, 10:00 Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года Ковентри Сити Коэф.: 1.67 Сандерленд Сделать ставку 1хБет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:00 Месси нанял личного телохранителя: он бегает по бровке во время матчей Новости футбола Сегодня, 03:00 Ди Мария признался, что мог не перейти в "Бенфику" Новости футбола Сегодня, 01:50 Маркос Алонсо отказывается покидать Барселону Новости футбола Сегодня, 01:35 Фенербахче объявил о переходе вратаря сборной Хорватии Новости футбола Сегодня, 01:20 Чемпион Европы португалец Моутинью нашел новый клуб Новости футбола Сегодня, 00:50 Серхио Рамос может перейти в турецкий топ-клуб Новости футбола Сегодня, 00:00 Бавария объявила о переходе вратаря сборной Израиля Новости футбола Вчера, 17:38 Реал одержал тяжелую победу в матче чемпионата Испании Новости футбола Вчера, 17:08 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Вчера, 17:04 Монако ушел от поражения в матче Лиги 1, проигрывая 0:2 и 1:3
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Престон - Суонси 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кардифф Сити - Шеффилд Уэнсдей 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Хаддерсфилд - Норвич Сити 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Брентфорд - Кристал Пэлас 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ковентри Сити - Сандерленд 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эвертон - Вулверхэмптон 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бирмингем - Плимут 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ипсвич - Лидс Юнайтед 26 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Миллуол - Сток Сити 26 августа 2023 года