Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

28 августа на "Кампо де Вальескас" (Мадрид) пройдет матч 3-го тура Примеры Испании, в котором "Райо Вальекано" встретится с "Атлетико". Старт поединка запланирован на 21:30 по европейскому времени.

"Райо Вальекано"

Клуб после крайнего пребывания в Сегунде смог вернуться в число крепких середняков Ла Лиги. Так, в прошлой темпораде у "пчелок" получилось финишировать строго на "экваторе" турнирной таблице, на 11-й позиции. Но это все было при Андони Ираоле, но молодой баскский специалист не продлил контракт и летом перебрался в "Борнмут". Уехавшего в Англию тренера сменил Франсиско. И, по крайней мере, старт он может себе занести безусловно в "плюс". При том, что "подмадридцы" были вынуждены стартовать с пары гостевых поединков. И оба раза все закончилось победой столичного проекта с идентичным счетом 2-0. Правда, соперники были не самые сильные - "Альмерия" да "Гранада". Теперь будет более серьезный "тест на профпригодность" в виде противостояния с настоящим грандом.

"Атлетико" Команда не показывала что-то серьезное на протяжении вот уже 2-х сезонов кряду - сразу после довольно неожиданного чемпионства-2021. В прошлой темпораде было 4-е место в относительно простой группе Лиги чемпионов и неудача в борьбе с кризисным соседом, "Реалом", в споре за 2-ю позицию в Примере. А ниже было падать некуда, с учетом кризиса "Севильи". В новом сезоне подопечные Диего Симеоне уже успели потерять очки. С "Гранадой", только вернувшейся из Сегунды, получилось выиграть, хотя и там до 67-й минуте был ничейный счет, 1-1. Но потом был крепкий "Бетис", и Мануэль Пеллегрини смог выстоять в этом поединке против "Чоло-Тим" со своими "огурцами" на нулевую ничью. Статистика личных встреч "Атлетико" выигрывает львиную часть поединков, в том числе после возвращения соседа в Примеру. Но в октябре прошлого года "Райо" дома выстоял на 0-0. Прогноз Букмекеры довольно дружно рассматривают "матрасников" как фаворита. Но хозяева явно попытаются сделать то, что получилось у "бетикос". Ставим на "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 1,75).

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