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Прогноз на матч Райо Вальекано - Алавес 15 сентября 2023 года

Прогноз на матч Райо Вальекано - Алавес 15 сентября 2023 года
Райо Вальекано Райо Вальекано
Ла Лига Испания 15 сен 2023, 15:00 Райо Вальекано - Алавес
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Испания, Madrid, Кампо де футбол де Вальекас
Алавес Алавес
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Райо Вальекано
Коэф.: 1.92
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15 сентября 2023 года в очередном туре чемпионата Испании состоится матч между командами "Райо Вальекано" и "Алавес". Гости смогли удивить всех и довольно успешно начал сезон после возвращения в элиту испанского футбола.

"Райо Вальекано"

Команда, которой владеет легендарный бразилец Роналдо, начала турнир с двух побед, но затем потерпела два поражения.

По итогам четырех сыгранных матчей команда набрала 6 очков и занимает место в середине турнирной таблицы.

В последних двух играх они проиграли мадридскому "Атлетико" со счетом 0:7 и "Бетису". Теперь же “Райо Вальекано” нужно добыть положительный результат на своем поле и матч со скромным “Алавесом” выглядит прекрасной возможностью для этого.

"Алавес"

На старте нового сезона новичок испанской Примеры проиграл "Кадису" и "Хетафе", но после этого неожиданно победил более "сильных" соперников - "Севилью" и "Валенсию". Последние результаты дают болельщикам повод надеяться на то, что их кумиры сохранят прописку в элите испанского футбола.

Сейчас с шестью баллами “Алавес” идет на девятой строчке турнирной таблицы. В четырех матчах команда забила пять мячей и ровно столько же пропустила в свои ворота.

Интересные факты:

В трех из последних четырех матчей "Райо Вальекано" было забито менее 3 мячей.

Прогноз на игру "Райо Вальекано" - "Алавес":

“Алавес” пока слабо выглядит в гостях, уступив оба раза со счетом 0:1. В то же время "Райо Вальекано" проиграл свой единственный домашний матч "Атлетико" со счетом 0:7. Судя по всему, хозяевам поля есть что доказывать и я верю в их победу. Поставлю на такой исход с коэффициентом 1,92.

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Прогноз на матч Победа Райо Вальекано
Коэф.: 1.92
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