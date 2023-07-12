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Прогноз на матч Пюник - Нарва 13 июля 2023 года

Прогноз на матч Пюник - Нарва 13 июля 2023 года
Пюник Пюник
Лига конференций 13 июл 2023, 11:00 Пюник - Транс Нарва
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Международные, Abovyan, Kotayk Stadium
Транс Нарва Транс Нарва
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 2.2
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В первом раунде квалификации Лиги конференций состоится матч, в котором сыграют армянский «Пюник» и эстонская «Нарва». Встреча пройдет на стадионе «Республиканский» 13 июля и начнется в 16:00 по европейскому времени.

“Пюник”

Этот армянский гранд регулярно участвует в еврокубках. В прошлом розыгрыше национального первенства они заняли второе место и получили возможность поиграть в Лиге конференций.

Традиционно в составе “Пюника” играет много легионеров, которые и помогают добиваться необходимого результата. В прошлом сезоне армянский коллектив добился заметного успеха на европейской арене, пробившись на стадию группового этапа.

В своем последнем товарищеском матче «Пюник» одержал убедительную победу со счетом 7:1 над «Самгурали».

«Нарва»

Эта эстонская команда зачастую считается середняком своего чемпионата, но прошлый год был для нее крайне успешным. Неожиданно для всех “Нарва” выиграла национальный кубок и получила возможность участвовать в еврокубках.

К слову, в Европе эстонцам будет очень тяжело, ведь сейчас команда переживает серию неудач на внутренней арене, где она занимает восьмое место в турнирной таблице.

История противостояния и статистика

Команды ранее не встречались в официальных матчах, и, судя по статистике. Статистика показывает, что “Нарва” находится в плохой форме, проиграв три матча подряд. В то же время, «Пюник» проиграл только один из пяти последних матчей.

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Прогноз на матч

Для многих, как и для нас, очевидным фаворитом противостояния выглядит «Пюник», особенно если брать в учет преимущество домашней арены. Будем ставить на победу первой команды с гандикапом -2.5 гола за коэффициент 2.20.

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Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 2.2
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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