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Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед 18 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
ПСЖ (Ж) - Manchester United Women прогноз
ПСЖ (Ж) ПСЖ (Ж)
Женская Лига чемпионов Сегодня, 14:00 ПСЖ (Ж) - Manchester United Women
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Международные,
Manchester United Women
Обзор Н2Н Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 2.2
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18 октября состоится матч квалификации женской Лиги чемпионов, в котором сойдутся французский ПСЖ и английский Манчестер Юнайтед. Битва грандов мирового футбола обещает быть напряженной.

ПСЖ

Вице-чемпион Франции в этом сезоне удивляет качеством и результатами своей игры. В последних десяти встречах команда из Парижа добыла лишь четыре победы, что для них является катастрофическим достижением.

Есть еще одна большая проблема - ПСЖ очень мало забивает и в целом выглядит плохо в атаке. В 10 играх нового сезона парижанки забили всего 12 голов, а для женского футбола это очень скромный показатель.

Теперь же команде Жерара Прешера нужно проявить себя в Лиге чемпионов, где права на ошибку у них нет.

Манчестер Юнайтед

Английская команда наоборот выглядит довольно уверенно и сейчас имеет серию из семи матчей без поражений. При этом в четырех случаях англичанки добыли победы.

В семи играх “красные дьяволы” забили 12 голов и в целом очень уверенно выглядит на поле. Особенно хорошо Манчестер Юнайтед играет в гостевых матчах.

Нет сомнений, что подопечные Марка Скиннера создадут немало проблем своим оппоненткам во Франции.

Прогноз на матч

Вижу проблемы у ПСЖ и буду ставить на победу гостевой команды с форой 0. На это установлен коэффициент 2.2.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 2.2
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