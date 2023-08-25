Прогноз на матч Победа ПСЖ Коэф.: 1.6 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В рамках третьего тура чемпионата Франции ПСЖ сыграет на своем поле с командой Ланс. Матч состоится 26 августа.

ПСЖ

В новый сезон команда вошла в не самой лучшей форме, о чем свидетельствуют ее результаты. Судя по всему, на коллектив повлияли перестановки в руководстве клуба в период межсезонья.

В первых двух турах ПСЖ ни разу не победил, добыв всего два очка. Для чемпиона и одной из самых сильных команд во Франции это просто позорный старт.

В последнем матче Лиги 1 ПСЖ сыграл вничью против "Тулузы", а в первом туре команда разочаровала своих болельщиков, сыграв вничью с "Лорьяном".

Судя по всему, в игре против Ланса парижане постараются быть максимально агрессивным в атаке, надеясь на спасительного форварда Килиана Мбаппе.

"Ланс"

Эта команда новый сезон начала еще хуже. Сейчас Ланс занимает 14-е место, набрав всего одно очко в двух первых матчах.

Болельщики замечают, что уход из “Ланса” Лои Опенды и Секо Фофаны оказал огромное влияние на игру команды.

В предыдущем туре команда сыграла вничью дома против "Ренна" (1:1), а до этого "Ланс" потерпел сенсационное поражение от "Бреста" (2:3).

“Ланс” вряд ли способен дать бой парижанам, хотя в последние годы команда традиционно сильно противостоит ПСЖ на равных.

Прогноз на матч

В этой игре не стоит долго думать над тем, какой исход взять для прогноза. Букмекеры предлагают неплохой коэффициент на победу чемпиона Франции (1,60) и этим надо воспользоваться. Будем брать именно такой исход.

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