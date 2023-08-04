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Прогноз на матч ПСВ - Штурм 8 августа 2023 года

Прогноз на матч ПСВ - Штурм 8 августа 2023 года
ПСВ Эйндховен ПСВ Эйндховен
Лига Чемпионов 08 авг 2023, 14:30 ПСВ Эйндховен - Штурм
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Международные, Eindhoven, Philips Stadion
Штурм Штурм
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.61
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8 августа на "Филипс" (Эйндховен) пройдет 1-й матч 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором, в котором ПСВ встретится со "Штурмом". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

ПСВ

Клуб набрал за свою историю 24 чемпионских титула в Эредивизии. Причем относительно недавно, в 2015-2018, было оформлено 3 "золота" за 4 года. Но потом прошло уже 5 лет, и никак не удавалось снова вернуться на голландскую футбольную вершину. Не справился в прошлом сезоне и ван Нистелрой. Хотя Рууд, несмотря на нулевой тренерский опыт, смог начал с завоевания Суперкубка (еще и с 5-3 в Амстердаме против "Аякса"), но в основной раунд Лиги чемпионов не пробился, и 1-е место отдали, теперь уже "Фейеноорду" - в итоге молодой специалист подал в отставку досрочно, кубок брали "крестьяне" уже без него. А летом пришел новый, более опытный тренер, Петер Бос, сделавший себе имя с "аяксидами", но неудачно потом работавший в Германии, с "Боруссией" и "Байером", и особенно во французском "Лионе".

"Штурм"

Команда брала все основные трофеи в родной Австрии. Но сейчас там прочно доминирует "Ред Булл". Остается только всем остальным бороться максимум за 2-ю позицию, и вот уже дважды кряду за спиной фаворита из Зальцбурга финишировали именно "черные". Это позволило им год назад отправиться тоже в квалификацию Лиги чемпионов. Но, выиграв дома у киевского "Динамо" после такого же поражения в номинально выездном поединке, потом, в экстра-тайме подопечныеКристиана Ильцера наошибались, что вылилось в итоговое поражение 1-2. Не повезло и в Лиге Европы, где "Штурм" установил уникальный антирекорд, с 2-мя победами и 2-мя ничьими оказавшись последними в квартете. Дело в том, что у всей четверки, в том числе у "Лацио", "Фейеноорда" и "Мидьюлланда", было те же 8 очков, что и у австрийцев. В итоге все решили дополнительные показатели - а они у представителя Граца оказались худшими.

Статистика личных встреч

Это первое противостояние за всю историю.

Прогноз

Букмекеры ждут сравнительно легкой победы ПСВ. Но это начало сезона и 1-й поединок - ждем "тотал меньше 3,5 голов" (коэффициент - 1,61).

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Прогноз на матч Тотал меньше 3.5
Коэф.: 1.61
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