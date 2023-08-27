Прогноз на матч ПСВ - Рейнджерс Глазго 30 августа 2023 года
30 августа на "Филипс" (Эйндховен) пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором ПСВ встретится с "Рейнджерс" (Глазго). Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.
ПСВ
Клуб в последние годы никак не может вернуться на 1-е место в Эредивизии. Сначала доминировал "Аякс", в прошлом сезоне было взято очередное уже вице-чемпионство, но уже ниже другого вечного соперника, "Фейеноорда". Его обыграли в поединке за Суперкубок Нидерландов, уже при новом наставнике, Петере Босе. Также на внутренней арене "крестьяне" в обновленном за лето составе обыграли и "Утрехт" (2-0), и "Витесс". А в квалификации Лиги чемпионов голландцы не имели никаких проблем со "Штурмом" - 4-1 дома и 3-1 в Австрии. Да и в Шотландии смогли добиться хорошего результата, уйдя от поражения. Впрочем, все равно теперь все равно нужно только побеждать крайне непростого противника, пусть даже с таким козырем, как встреча на своем поле.
"Рейнджерс" (Глазго)
Команда в чем-то похожа на своего оппонента по квалификации. Это тоже гранд национального уровня, но сейчас потолком возможностей становится только 2-е место. Доминирование "Селтика" было прервано при Джеррарде, но Стивен вскоре после этого ушел. Сейчас клуб тренирует его бывший ассистент, Бил, но с ним была очередная 2-я позиция в Премьершипе, в сочетании с неудачей в финале Кубка Лиги. Да и в нынешнем розыгрыше на внутренней арене "светло-синие" уже успели проиграть разок, скромному "Килмарноку". Зато в квалификации Лиги чемпионов получилось выбить "Сервет", причем за счет победы дома 2-1 - после этого в Швейцарии хватало и ничьей 1-1. Нечто подобное попытались повторить в Глазго на прошлой неделе, но, дважды ведя в счете, так и закончили на 2-2 на своем поле.
Статистика личных встреч
Впервые стороны сыграли еще в 1978-м году. Пока что заметно лучше получалось у "Рейнджерс", у которого 4 победы при единственном поражении в 9 поединках. В том числе год назад шотландцы взяли победу после ничьей 2-2. Но тогда они начинали в Эйндховене.
Прогноз
Букмекеры очень уж верят в ПСВ. Стоит подумать о ставке на гостей при форе "+1,5 гола" на "Рейнджерс" (коэффициент - 1,6).
- Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram