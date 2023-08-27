"Рейнджерс" (Глазго)

Команда в чем-то похожа на своего оппонента по квалификации. Это тоже гранд национального уровня, но сейчас потолком возможностей становится только 2-е место. Доминирование "Селтика" было прервано при Джеррарде, но Стивен вскоре после этого ушел. Сейчас клуб тренирует его бывший ассистент, Бил, но с ним была очередная 2-я позиция в Премьершипе, в сочетании с неудачей в финале Кубка Лиги. Да и в нынешнем розыгрыше на внутренней арене "светло-синие" уже успели проиграть разок, скромному "Килмарноку". Зато в квалификации Лиги чемпионов получилось выбить "Сервет", причем за счет победы дома 2-1 - после этого в Швейцарии хватало и ничьей 1-1. Нечто подобное попытались повторить в Глазго на прошлой неделе, но, дважды ведя в счете, так и закончили на 2-2 на своем поле.

Статистика личных встреч

Впервые стороны сыграли еще в 1978-м году. Пока что заметно лучше получалось у "Рейнджерс", у которого 4 победы при единственном поражении в 9 поединках. В том числе год назад шотландцы взяли победу после ничьей 2-2. Но тогда они начинали в Эйндховене.

Прогноз

Букмекеры очень уж верят в ПСВ. Стоит подумать о ставке на гостей при форе "+1,5 гола" на "Рейнджерс" (коэффициент - 1,6).