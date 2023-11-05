EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч ПСВ — Ланс 8 ноября 2023 года

Прогноз на матч ПСВ — Ланс 8 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
ПСВ Эйндховен - Ланс прогноз
ПСВ Эйндховен ПСВ Эйндховен
Лига Чемпионов 08 ноя 2023, 15:00 ПСВ Эйндховен - Ланс
-
- : -
Международные, Eindhoven, Philips Stadion
Ланс Ланс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа ПСВ Эйндховен
Коэф.: 1.86
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится матч между ПСВ и Лансом. Встреча пройдет на стадионе Филлипс в Эйндховене в среду, 8 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

ПСВ

В минувшем сезоне команда стала вице-чемпионом Нидерландов и взяла старт с квалификации Лиги Чемпионов. ПСВ успешно справился с австрийским Штурмом и шотландским Рейнджерс. А вот в группе результаты оставляют желать лучшего — 0:4 в гостях от Арсенала и ничьи 2:2 с Севильей и 1:1 с Лансом. Как итог — команда из Эйндховена последняя в своей группе после трех туров.

На внутренней арене клуб победил Фейенорд в матче за Суперкубок и отлично стартовал в Эредивизи, победив во всех 11-ти матчах. Команда уверенно лидирует в Эредивизи и считается главным фаворитом на чемпионство.

Ланс

В прошлом году Ланс удивил многих и впервые за долгое время вышел в Лигу чемпионов. Они закончили сезон на втором месте и заслужили путевку в групповой этап турнира.

На старте нового сезона чемпионата Франции Ланс огорчал своих поклонников. Они проиграли четыре из пяти матчей, сыграв один раз вничью. Однако потом результаты наладились. Команда на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 13 баллов после 11-ти туров.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • ПСВ на своем поле не проигрывает уже больше года.
  • Ланс не проигрывает 9 матчей подряд — 5 ничьих и 4 победы.
  • Очный матч двухнедельной давности закончился ничьей 1:1.

Прогноз

ПСВ в домашних матчах играет выступает очень убедительно. Ланс не выглядит той командой, которая способна огорчить болельщиков в Эйндховене. Ставлю на победу хозяев.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа ПСВ Эйндховен
Коэф.: 1.86
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Кейптаун Сити - Чиппа Юнайтед прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год Кейптаун Сити Коэф.: 2.1 Чиппа Юнайтед Рекомендуем MelBet
Шахтер Донецк - Барселона прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Шахтер — Барселона 7 ноября 2023 года Шахтер Донецк Коэф.: 1.82 Барселона Сделать ставку MelBet
Боруссия Д - Ньюкасл прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл 7 ноября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.76 Ньюкасл Сделать ставку MelBet
Порту - Антверпен прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года Порту Коэф.: 1.9 Антверпен Рекомендуем MelBet
Манчестер Сити - Янг Бойз прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года Манчестер Сити Коэф.: 1.99 Янг Бойз Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:56 Почеттино пожаловался на систему VAR Новости футбола Сегодня, 05:37 Фаната Милана подрезали ножом перед игрой с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 03:52 Игроки сборной Польши напились перед стартом юношеского ЧМ-2023 Новости футбола Сегодня, 03:44 "Он действительно удивительный парень". Собослаи вспомнил о знакомстве с Холандом Новости футбола Сегодня, 03:33 Почеттино высказался о разгромной победе Челси Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:29 Дембеле раскрыл детали ухода из Барселоны Новости футбола Сегодня, 02:20 Луческу может возглавить топ-клуб чемпионата Турции Новости футбола Сегодня, 02:11 Месси высказался о завершении карьеры
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год Футбол Сегодня Прогноз на матч Шахтер — Барселона 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан — ПСЖ 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио — Фейенорд 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико — Селтик 7 ноября 2023 года Футбол 08 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Сити — Бурирам Юнайтед 8 ноября 2023 года