Прогноз на матч ПСВ — Ланс 8 ноября 2023 года

Прогноз на матч Победа ПСВ Эйндховен Коэф.: 1.86 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится матч между ПСВ и Лансом. Встреча пройдет на стадионе Филлипс в Эйндховене в среду, 8 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

ПСВ

В минувшем сезоне команда стала вице-чемпионом Нидерландов и взяла старт с квалификации Лиги Чемпионов. ПСВ успешно справился с австрийским Штурмом и шотландским Рейнджерс. А вот в группе результаты оставляют желать лучшего — 0:4 в гостях от Арсенала и ничьи 2:2 с Севильей и 1:1 с Лансом. Как итог — команда из Эйндховена последняя в своей группе после трех туров.

На внутренней арене клуб победил Фейенорд в матче за Суперкубок и отлично стартовал в Эредивизи, победив во всех 11-ти матчах. Команда уверенно лидирует в Эредивизи и считается главным фаворитом на чемпионство.

Ланс

В прошлом году Ланс удивил многих и впервые за долгое время вышел в Лигу чемпионов. Они закончили сезон на втором месте и заслужили путевку в групповой этап турнира.

На старте нового сезона чемпионата Франции Ланс огорчал своих поклонников. Они проиграли четыре из пяти матчей, сыграв один раз вничью. Однако потом результаты наладились. Команда на данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 13 баллов после 11-ти туров.

Интересные факты о матче и история личных встреч

ПСВ на своем поле не проигрывает уже больше года.

Ланс не проигрывает 9 матчей подряд — 5 ничьих и 4 победы.

Очный матч двухнедельной давности закончился ничьей 1:1.

Прогноз

ПСВ в домашних матчах играет выступает очень убедительно. Ланс не выглядит той командой, которая способна огорчить болельщиков в Эйндховене. Ставлю на победу хозяев.

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