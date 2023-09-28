Прогноз на матч Престон — Вест Бромвич 30 сентября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.85 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках девятого тура анлийского Чемпионшипа Престон встретится с Вест Бромвичем. Матч пройдет на стадионе Дипдейл и начнется в 16:00 по среднеевропейскому времени.

Престон

Престон Норд Энд является первым в истории победителем Футбольной лиги Англии, основаной в 1888 году. Клуб сделал первый «золотой дубль» в истории футбола, выиграв в сезоне 1888/1889 и чемпионат, и Кубок Англии, при этом не потерпев ни одного поражения, за что команда получила прозвище «Неуязвимые».

В Премьер Лиге Престон не выступал с начала 1960-х годов. В этом сезоне команда как никогда близка, чтобы попытаться повыситься в классе. Престон еще не проигрывал в Чемпионшипе в этом сезоне и закрепился в числе лидеров. На данный момент команда идет на третьей позиции, имея в своем активе 20 очков.

Вест Бромвич

Вест Бромвич Альбион — клуб с тоже богатой историей. В списке своих достижений команда имеет победы в чемпионате и Кубке Англии. Как и в случае с Престоном, все это — достижение давно прошедших лет.

В новейшей истории Вест Бромвич частенько меняет прописку в лигах, выступая то в Чемпионшипе, то в Премьер Лиге. Последний раз «дрозды» выступали в элитном дивизионе в сезоне 2020/2021. Сейчас команда тоже намерена побороться за путевку назад, но в число фаворитов на повышение не входит.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Престон проигрывал в основное время еще в последнем туре минувшего сезона.

Вест Бромвич не знает побед уже четыре матча кряду, три из которых завершились вничью.

В личных встречах небольшой перевес на стороне гостей.

Прогноз

Небольшим фаворитом букмекеры считают хозяев. На мой взгляд, достаточно интересной выглядит ставка Обе забьют.

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