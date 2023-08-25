Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.89 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

26 августа в матче 4-го тура английского Чемпионшипа сыграют Престон и Суонси. Встреча пройдет на стадионе Дипдэйл.

Престон

Команда начала новый сезон выше всех похвал и наверняка болельщики довольны таким стартом. В трех матчах нового сезона Престон ни разу не проиграл и добыл две победы при одной ничьей.

В первом туре национального первенства Престон сыграл вничью 1:1 на выезде с Бристоль Сити, после чего последовали две подряд победы. Сперва дома был обыгран Сандерленд со счетом 2:1, после чего на выезде была добыта минимальная победа над Шеффилд Уэнсдей со счетом 1:0.

После трех туров Престон расположился на шестом месте в турнирной таблице и имеет в своем активе семь очков. В целом же игра команды дает надежды верить в то, что Престон может побороться за место в плей-офф за выход в элиту английского футбола.

Суонси

А вот для “лебедей” новый сезон начался крайне неудачно. В первых трех турах команда не добыла ни одной победы, хотя и проиграла лишь раз.

В первом туре первенства Суонси сыграл дома вничью с Бирмингемом – 1:1, после чего уступил на выезде Вест Бромвичу со счетом 2:3. В минувшем туре Чемпионшипа Суонси расписал мировую с Ковентри сити - 1:1.

После трех туров команда набрала лишь два очка и сейчас располагается на 18-м месте турнирной таблицы. Безусловно, судить о будущих результатах пока сложно, ведь в каждой игре “лебеди” не выглядели мальчиками для битья и даже единственное поражение в сезоне было весьма спорным.

Прогноз на матч

Мне кажется, что Суонси пора выбираться из ямы, хотя в гостевой игре против Престона это будет сделать непросто. Не буду выбирать фаворита а сделаю ставку на исход – обе команды забьют.

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