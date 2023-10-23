Прогноз на матч Престон — Саутгемптон 25 октября 2023 года

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В рамках 13-го тура английского Чемпионшипа состоится матч между Престоном и Саутгемптоном. Встреча пройдет на Дипдейле в среду, 25 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Престон

Эта команда начала сезон, словно на качелях, но сейчас находится на четвертом месте. От второго места турнирной таблицы Престон отстает на семь очков, что уже солидный разрыв на старте сезона. Сначала казалось, что команда будет претендовать на повышение в классе, однако в последнее время результаты пошли на спад.

Престон выиграл шесть матчей и проиграл в два раза меньше. При этом разница мячей коллектива достаточно удивительна – они забили 16 голов и пропустили 18 в 11-ти матчах нового первенства. Среди команд из топ-6 отрицательная разница в забитых и пропущенных мячах только у Саутгемптона.

Саутгемптон

«Святые» в минувшем сезоне провалились в Премьер Лиге Англии и покинули этот дивизион. Клуб однозначно сразу намерен вернуться в элиту, но пока не все так просто.

После хорошего старта, где команда взяла 10 очков в первых четырех матчах, у Саутгемптона случился игровой кризис. Клуб буквально посыпался в следующих матчах, выдав серию поражений из четырех игор. Затем результаты немного выровнялись и команда точно будет претендовать на зону плей-офф.

В любом случае, для продолжения борьбы за выход в Премьер Лигу, «святые» должны поскорее стабилизировать результаты в Чемпионшипе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Престон не может победить пять матчей кряду.

Саутгемптон в гостях выиграл два предыдущих матча.

«Святые» не проигрывали Престону с 2007-го года.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Пожалуй, соглашусь с этим и поставлю на победу Саутгемптона с форой 0.

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