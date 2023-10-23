EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Престон — Саутгемптон 25 октября 2023 года

Прогноз на матч Престон — Саутгемптон 25 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Престон - Саутгемптон прогноз
Престон Престон
Чемпионшип Англия 25 окт 2023, 14:45 Престон - Саутгемптон
-
- : -
Англия, Preston, Deepdale
Саутгемптон Саутгемптон
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.57
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках 13-го тура английского Чемпионшипа состоится матч между Престоном и Саутгемптоном. Встреча пройдет на Дипдейле в среду, 25 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Престон

Эта команда начала сезон, словно на качелях, но сейчас находится на четвертом месте. От второго места турнирной таблицы Престон отстает на семь очков, что уже солидный разрыв на старте сезона. Сначала казалось, что команда будет претендовать на повышение в классе, однако в последнее время результаты пошли на спад.

Престон выиграл шесть матчей и проиграл в два раза меньше. При этом разница мячей коллектива достаточно удивительна – они забили 16 голов и пропустили 18 в 11-ти матчах нового первенства. Среди команд из топ-6 отрицательная разница в забитых и пропущенных мячах только у Саутгемптона.

Саутгемптон

«Святые» в минувшем сезоне провалились в Премьер Лиге Англии и покинули этот дивизион. Клуб однозначно сразу намерен вернуться в элиту, но пока не все так просто.

После хорошего старта, где команда взяла 10 очков в первых четырех матчах, у Саутгемптона случился игровой кризис. Клуб буквально посыпался в следующих матчах, выдав серию поражений из четырех игор. Затем результаты немного выровнялись и команда точно будет претендовать на зону плей-офф.

В любом случае, для продолжения борьбы за выход в Премьер Лигу, «святые» должны поскорее стабилизировать результаты в Чемпионшипе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Престон не может победить пять матчей кряду.
  • Саутгемптон в гостях выиграл два предыдущих матча.
  • «Святые» не проигрывали Престону с 2007-го года.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Пожалуй, соглашусь с этим и поставлю на победу Саутгемптона с форой 0.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.57
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Удинезе - Лечче прогноз Серия А Италия Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Удинезе — Лечче 23 октября 2023 года Удинезе Коэф.: 1.7 Лечче Рекомендуем MelBet
Фатих Карагумрук - Демирспор прогноз Суперлига Турция Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Фатих Карагумрук — Адана Демирспор 23 октября 2023 года Фатих Карагумрук Коэф.: 1.57 Демирспор Сделать ставку MelBet
Трабзонспор - Аланяспор прогноз Суперлига Турция Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Трабзонспор — Аланьяспор 23 октября 2023 года Трабзонспор Коэф.: 1.63 Аланяспор Сделать ставку MelBet
Фиорентина - Эмполи прогноз Серия А Италия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Фиорентина — Эмполи 23 октября 2023 года Фиорентина Коэф.: 2.17 Эмполи Рекомендуем MelBet
Тоттенхэм - Фулхэм прогноз Премьер-лига Англия Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм 23 октября 2023 года Тоттенхэм Коэф.: 1.63 Фулхэм Сделать ставку 1xBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:20 Александро Гомес высказался о своем положительном допинг-тесте Новости футбола Сегодня, 06:04 17-летний футболист Гуя получил небывалую славу после гола за Барселону Новости футбола Сегодня, 05:27 Арсенал ответил на войну хейта из-за клубного фото женской команды Новости тенниса Сегодня, 04:33 Девушка дня. Бывшая теннисистка из топ-40 бросила спорт и открыла аккаунт на OnlyFans Новости футбола Сегодня, 04:14 Защитник Ювентуса посвятил победу над Миланом скандальному Фаджоли Новости футбола Сегодня, 03:59 Гвардиола рассказал о трудностях Манчестер Сити в последнем матче Новости футбола Сегодня, 03:21 ФОТО. Фанаты Ливерпуля вывесили флаги Палестины на матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 02:41 В Наполи ответили на слухи о разногласиях с Осимхеном Новости футбола Сегодня, 02:38 "Он сильнее". Почеттино сравнил Мудрика и Зинченко Новости футбола Сегодня, 01:11 Лион в кризисе. Легендарный клуб опустился на последнее место в Лиге 1
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Удинезе — Лечче 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фатих Карагумрук — Адана Демирспор 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Трабзонспор — Аланьяспор 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фиорентина — Эмполи 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Тоттенхэм — Фулхэм 23 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Валенсия — Кадис 23 октября 2023 года Футбол 24 окт 2023 Прогноз на матч Интер — Зальцбург 24 октября 2023 года Футбол 24 окт 2023 Прогноз на матч Норвич — Мидлсбро 24 октября 2023 года Футбол 24 окт 2023 Прогноз на матч Лестер — Сандерленд 24 октября 2023 года Футбол 24 окт 2023 Прогноз на матч Бенфика — Реал Сосьедад 24 октября 2023 года