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Прогноз на матч Престон - Плимут 16 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Престон - Плимут 16 сентября 2023 года
Престон Престон
Чемпионшип Англия 16 сен 2023, 10:00 Престон - Плимут
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Англия, Preston, Deepdale
Плимут Плимут
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Престон
Коэф.: 1.99
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В матче шестого тура английского Чемпионшипа Престон примет на своем поле Плимут. Встреча лидера турнирной таблицы состоится в субботу, 16 сентября.

Престон

На данный момент это лучшая команда Чемпионшипа. В пяти матчах нового сезона коллектив добыл четыре победы и один раз сыграл вничью. В активе команды 13 баллов и единоличное лидерство в турнирной таблице.

В пяти играх нового сезона команда забила восемь голов, пропустив при этом лишь три раза. В целом же Престон выглядит очень стабильным и нет сомнений, что команда созрела для выхода в элиту английского футбола.

Матчи с командами уровня Плимута должны для Престона завершаться победой, но как выйдет в этот раз – посмотрим уже в ближайшее время.

Плимут

На эту команду мало кто ставил ставки, что она сможет подняться в классе по итогам сезона. Главной целью коллектива было место в середине турнирной таблицы и пока с этой задачей Плимут справляется довольно успешно.

После пяти туров команда идет на 10-й строчке турнирной таблицы, набрав семь баллов. В активе Плимута две победы, одна ничья и два поражения. В пяти матчах коллектив забил восемь голов и пять раз пропустил в свои ворота.

Прогноз на матч

Хозяева поля выглядят явными фаворитами и пока гости откровенно не дотягивает до их уровня. Интересно, что букмекеры дают довольно большой коэффициент на победу Престона - 1,99. Я думаю, что нужно воспользоваться подарком от букмекеров и поставить на исход - первая команда победит.

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Прогноз на матч Победа Престон
Коэф.: 1.99
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