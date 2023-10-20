Прогноз на матч Престон — Миллуол 21 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 2.34 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 12-го тура английского Чемпионшипа состоится встреча, в которой Престон примет на своем поле Миллуол. Встреча состоится 21 октября.

Престон

Эта команда начала сезон, словно на качелях, но сейчас находится на третьем месте. От второго места турнирной таблицы Престон отстает на восемь очков, что уже солидный разрыв на старте сезона.

Престон выиграл шесть матчей и проиграл в два раза меньше. При этом разница мячей коллектива достаточно удивительна – они забили 15 голов и пропустили 17 в 11 матчах нового первенства. В командах из топ-5 отрицательной разницы в забитых и пропущенных мячах нет и близко.

Миллуол

Этот коллектив расстраивает своих поклонников нестабильной игрой и как следствие – 15-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала в 11 матчах 15 очков и от заветной зоны плей-офф отстает всего на три очка.

В целом, шансы на борьбу за выход в элиту английского футбола достаточно большие, но стоит учитывать конкуренцию, так как за это место ведут борьбу свыше 15 команд на данный момент.

История противостояния и прогноз на матч

Между собой команды провели 57 матчей и большое преимущество на стороне гостей. Они выиграли 27 матчей, в то время как Престон добыл только 19 побед. В последний раз команды встречались в прошлом сезоне и победу праздновал именно Миллуол со счетом 2:0.

Престон очень много пропускает, в то время как Миллуол умеет огорчать соперников забитыми мячами. Вижу здесь больше двух забитых мячей и буду ставить на тотал матча больше 2.5.

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