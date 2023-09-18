EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Престон - Бирмингем 19 сентября 2023 года

Прогноз на матч Престон - Бирмингем 19 сентября 2023 года

Роберт Сайкс Роберт Сайкс Експерт Dailysports
Прогноз на матч Престон - Бирмингем 19 сентября 2023 года
Престон Престон
Чемпионшип Англия 19 сен 2023, 14:45 Престон - Бирмингем
-
- : -
Англия, Preston, Deepdale
Бирмингем Бирмингем
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.98
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

Во вторник 19 сентября на арене Дипдейл в Престоне, одноименный клуб ждет гостей из Бирмингема. Встреча состоится в рамках седьмого тура английского Чемпионшипа. Стартовый свисток будет дан в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Престон

Престон Норт Энд является первым в истории победителем Футбольной лиги Англии, основанной в 1888 году. Клуб сделал первый «золотой дубль» в истории футбола, выиграв всезоне 1888/89ичемпионат, иКубок Англии, при этом не потерпев ни одного поражения, за что команда получила прозвище «Неуязвимые».

В 1995 году на правах аренды за Престон сыграл пять матчейДэвид Бэкхэм, забив за это время два гола. А в конце 90-х несколько лет главным тренером проработал Дэвид Мойес.

На стыке веков команда периодически пробивалась в плей-офф за право повыситься в классе и играть в Премьер Лиге, но ее все время преследовали неудачи.

Сейчас клуб считается крепким середняком Лиги. Прошлый сезон «Неуязвимые» завершили на 12-ой позиции. А на старте этого пока удивляют всех. После ничьи в первом туре Престон добыл уже пять побед подряд и обосновался на первой строчке Чемпионшипа.

Бирмингем

Как и Престон, команда из района «Острых козырьков» - Смолл Хита, основана в конце 19-го века. Значимых побед у «синих» меньше, чем у их следующих соперников, но они свежее в памяти. Например, свой последний трофей Бирмингем завоевал в 2011, когда в финале Кубка Лиги со счетом 2:1 был повержен лондонский Арсенал. К слову, в том розыграше с аналогичным счетом Бирмингем в рамках 5 раунда турнира праздновал победу над принципиальным соперником — Астон Виллой. Сезон 2010/11 пока является для «синих» последним в Премьер Лиге.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа бирмингемцы идут в зоне плей-офф, расположившись на шестой строчке.

Интересные факты и статистика личных встреч

Хозяева еще не проигрывали в этом сезоне, а Бирмингем наоборот в последних трех матчах не может победить, набрав лишь одно очко. Нужно отметить, что забивают «синие» исправно — лишь в одном матче этого сезона уходили с поля без забитого гола.

В последних десяти очных матчах небольшой перевес на стороне Престона — 5:3, при двух ничьих.

Прогноз

Ввиду вышеперечисленных фактов ставить буду на Обе забьют.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.98
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Салернитана - Торино 18 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Салернитана - Торино 18 сентября 2023 года Салернитана Коэф.: 1.73 Торино Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Верона - Болонья 18 сентября 2023 года Серия А Италия Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Верона - Болонья 18 сентября 2023 года Верона Коэф.: 1.83 Болонья Сделать ставку Linebet
Прогноз на матч Гранада - Жирона 18 сентября 2023 года Ла Лига Испания Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Гранада - Жирона 18 сентября 2023 года Гранада Коэф.: 1.82 Жирона Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Боавишта - Шавеш 18 сентября 2023 года Примейра-лига Португалия Сегодня, 15:15 Прогноз на матч Боавишта - Шавеш 18 сентября 2023 года Боавишта Коэф.: 1.71 Шавиш Рекомендуем BetWinner
Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года Лига Чемпионов 19 сен 2023, 12:45 Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года Янг Бойз Коэф.: 1.64 РБ Лейпциг Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:35 Вместо матча Интера Майами. Месси посетил тренировку своего сына Новости футбола Сегодня, 06:10 В УЕФА рассказали, когда Россия вернется в мировой футбол Новости футбола Сегодня, 05:54 Хави подвел итоги разгромной победы Барселоны Новости футбола Сегодня, 03:46 Арсенал готовит новый контракт для важного игрока основы Новости футбола Сегодня, 03:38 Мудрик получил самую плохую оценку за матч с Борнмутом Новости футбола Сегодня, 03:04 За Челси в 2023 году в основном составе сыграли 37 разных футболистов Новости футбола Сегодня, 02:30 Жоау Феликс высказался про свой первый гол за Барселону Новости футбола Сегодня, 02:10 Артета высказался о сложнейшей победе Арсенала в АПЛ Новости футбола Вчера, 17:55 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура Новости футбола Вчера, 17:05 Реал одержал волевую победу в матче с Сосьедадом
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Салернитана - Торино 18 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Верона - Болонья 18 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гранада - Жирона 18 сентября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боавишта - Шавеш 18 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Янг Бойз - РБ Лейпциг 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Милан - Ньюкасл 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Саутгемптон - Ипсвич 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Престон - Бирмингем 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей - Мидлсбро 19 сентября 2023 года Футбол 19 сен 2023 Прогноз на матч Лацио - Атлетико 19 сентября 2023 года