Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.98 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Во вторник 19 сентября на арене Дипдейл в Престоне, одноименный клуб ждет гостей из Бирмингема. Встреча состоится в рамках седьмого тура английского Чемпионшипа. Стартовый свисток будет дан в 20:45 по среднеевропейскому времени.

Престон

Престон Норт Энд является первым в истории победителем Футбольной лиги Англии, основанной в 1888 году. Клуб сделал первый «золотой дубль» в истории футбола, выиграв всезоне 1888/89ичемпионат, иКубок Англии, при этом не потерпев ни одного поражения, за что команда получила прозвище «Неуязвимые».

В 1995 году на правах аренды за Престон сыграл пять матчейДэвид Бэкхэм, забив за это время два гола. А в конце 90-х несколько лет главным тренером проработал Дэвид Мойес.

На стыке веков команда периодически пробивалась в плей-офф за право повыситься в классе и играть в Премьер Лиге, но ее все время преследовали неудачи.

Сейчас клуб считается крепким середняком Лиги. Прошлый сезон «Неуязвимые» завершили на 12-ой позиции. А на старте этого пока удивляют всех. После ничьи в первом туре Престон добыл уже пять побед подряд и обосновался на первой строчке Чемпионшипа.

Бирмингем

Как и Престон, команда из района «Острых козырьков» - Смолл Хита, основана в конце 19-го века. Значимых побед у «синих» меньше, чем у их следующих соперников, но они свежее в памяти. Например, свой последний трофей Бирмингем завоевал в 2011, когда в финале Кубка Лиги со счетом 2:1 был повержен лондонский Арсенал. К слову, в том розыграше с аналогичным счетом Бирмингем в рамках 5 раунда турнира праздновал победу над принципиальным соперником — Астон Виллой. Сезон 2010/11 пока является для «синих» последним в Премьер Лиге.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа бирмингемцы идут в зоне плей-офф, расположившись на шестой строчке.

Интересные факты и статистика личных встреч

Хозяева еще не проигрывали в этом сезоне, а Бирмингем наоборот в последних трех матчах не может победить, набрав лишь одно очко. Нужно отметить, что забивают «синие» исправно — лишь в одном матче этого сезона уходили с поля без забитого гола.

В последних десяти очных матчах небольшой перевес на стороне Престона — 5:3, при двух ничьих.

Прогноз

Ввиду вышеперечисленных фактов ставить буду на Обе забьют.

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