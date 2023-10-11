Прогноз на матч Португалия — Словакия 13 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках отбора на Чемпионат Европы-2024 состоится поединок между сборными Португалии и Словакии. Матч состоится на Эштадиу ду Драгау в Порту в пятницу, 13 октября. Начало встречи запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Португалия

Португальская сборная на международной арене не пропускает больших турниров и имеет в списке своих достижений несколько значимых побед. Речь про триумфы в Лиге Наций и на Евро-2016. Также стоит отметить проигранный финал домашнего Чемпионата Европы в 2004-м с молодым Роналду в составе.

К слову, Криштиано и сейчас при деле. Он уверенно ведет свою сборную на Евро-2024 в Германию. В этом отборочном цикле португальцы выиграли все шесть поединков с общим счетом 24:0.

Словакия

Словаки имеют за плечами опыт выступлений на одном Чемпионате Мира (1/8 финала в ЮАР в 2010-м) и на двух предыдущих Чемпионатах Европы, где лучшим результатом является тоже 1/8 финала в 2016-м году.

Сейчас подопечные Франческо Кальцоны имеют неплохие шансы выступить на третьем Евро подряд. Команда на второй позиции в своей отборочной группе, но впереди сложный календарь. Впрочем, все зависит от них самих.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Португалия выиграла последние четыре домашних матча с общим счетом 20:0.

Словаки в гостях не уступают уже в трех матчах кряду.

Между собой команды провели 5 поединков: одна ничья и четыре победы «европейских бразильцев».

Прогноз

Португалия выглядит бесспорным фаворитом. Не сомневаюсь, что у команды получится продлить свою победную серию. Думаю, что в матче будет много голов, поэтому поставлю на Тотал Больше 2.5.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram