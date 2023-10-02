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Прогноз на матч Порту — Барселона 4 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Порту - Барселона прогноз
Порту Порту
Лига Чемпионов 04 окт 2023, 15:00 Порту - Барселона
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Международные, Porto, Estadio do Dragao
Барселона Барселона
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Барселона
Коэф.: 1.88
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В рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов Порту будет противостоять Барселоне. Поединок пройдет в рамках группы Н на стадионе Драгао. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Порту

Порту — португальский клуб из одноименного города. Команда является одной из самых титулованных и успешных в Португалии. На ее счету 72 внутренних трофея, влючая 30 чемпионств.

Минувший сезон «драконы» закончили на второй позиции, а старт новой кампании пока сверхуспешным не назовешь. Порту проиграл в двух матчах этого сезона и оба раза Бенфике. Сначала матч за Суперкубок Португалии, а на минувших выходных игру чемпионата, где команда идет на третьей позиции. К слову, почти все свои победы Порту добыл с минимальным перевесом в один мяч. Исключением стал только поединок против Шахтера в Лиге Чемпионов.

Барселона

Барселона достаточно неплохо начала новый сезон. В чемпионате команда идет на втором месте и уступает всего одно очко Реалу.

Как чемпион своей страны, клуб попал в первую корзину при жеребъевке группового этапа Лиги Чемпионов, где получил себе в соперники достаточно простую группу. На этой стадии турнира Барселоне будут противостоять бельгийский Антверпен, донецкий Шахтер и Порту из Португалии.

Старт в этом турнире дает определенные надежды болельщикам команды по всему миру. Напомню, что в первом туре Лиги Чемпионов каталонцы уничтожили бельгийского чемпиона Антверпен — 5:0. Стоит отметить, что Барселона в двух предыдущих сезонах не могла преодолеть групповой барьер, довольствуясь лишь третьим местом в группе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Из последних восьми матчей Порту не забил лишь в одном.

Барселона в трех предыдущих выездных поединках непременно пропускала.

Между собой команды встречались 8 раз, счет 5:3 в пользу каталонцев. К слову, последние четыре очных матча выиграла именно Барселона.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом подопечных Хави. Соглашусь, так как считаю, что Барса уверенно победит. Поэтому, моя ставка на победу гостей.

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Прогноз на матч Победа Барселона
Коэф.: 1.88
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