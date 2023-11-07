Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

7 ноября состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором “Порту” на своем поле будет принимать бельгийский “Антверпен”. Встреча должна быть весьма интересной, так как обе команды играют в открытый и результативный футбол.

Порту

Недавно «Порту» потерпел минимальное поражение, завершив свою победную серию. К слову, у португальцев серия выглядит все равно внушительно - они выиграли четыре из пяти своих последних матчей во всех турнирах.

Антверпен

Команда впервые в своей истории играет в Лиге чемпионов и в минувшем туре она потерпела сокрушительное поражение от португальцев на своем поле.

Несмотря на это, Антверпен в последнее время довольно мощно играет в национальном первенстве, где у него есть серия побед.

Также стоит отметить, что обе команды проиграли «Барселоне» и «Шахтеру» в нынешней Лиге чемпионов.

Статистика и прогноз на матч

В очных матчах соперники встречались один раз в своей истории – в игре первого круга "Порту" выиграл в гостях со счётом 4:1. В то же время "Антверпен" одержал две победы подряд. Еще один интересный момент заключается в том, что "Антверпен" не играл вничью с сентября.

На стадии группового этапа португальца обыграли “Шахтер” со счетом 3:1, а также уступили “Барселоне” со счетом 0:1. В то же время "Антверпен" в текущей ЛЧ проиграл также "Барселоне" (0:5) и "Шахтеру" (2:3). На данный момент бельгийцы замыкают турнирную таблицу в своей группе.

Несмотря на провальные результаты, бельгийцы довольно неплохо играют в атаке и я думаю, что смогут забить в ворота португальцев. Буду ставить на исход обе команды забьют за 1,90.

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