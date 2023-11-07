EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года

Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Порту - Антверпен прогноз
Порту Порту
Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Порту - Антверпен
-
- : -
Международные, Porto, Estadio do Dragao
Антверпен Антверпен
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.9
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

7 ноября состоится матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором “Порту” на своем поле будет принимать бельгийский “Антверпен”. Встреча должна быть весьма интересной, так как обе команды играют в открытый и результативный футбол.

Порту

Недавно «Порту» потерпел минимальное поражение, завершив свою победную серию. К слову, у португальцев серия выглядит все равно внушительно - они выиграли четыре из пяти своих последних матчей во всех турнирах.

Антверпен

Команда впервые в своей истории играет в Лиге чемпионов и в минувшем туре она потерпела сокрушительное поражение от португальцев на своем поле.

Несмотря на это, Антверпен в последнее время довольно мощно играет в национальном первенстве, где у него есть серия побед.

Также стоит отметить, что обе команды проиграли «Барселоне» и «Шахтеру» в нынешней Лиге чемпионов.

Статистика и прогноз на матч

В очных матчах соперники встречались один раз в своей истории – в игре первого круга "Порту" выиграл в гостях со счётом 4:1. В то же время "Антверпен" одержал две победы подряд. Еще один интересный момент заключается в том, что "Антверпен" не играл вничью с сентября.

На стадии группового этапа португальца обыграли “Шахтер” со счетом 3:1, а также уступили “Барселоне” со счетом 0:1. В то же время "Антверпен" в текущей ЛЧ проиграл также "Барселоне" (0:5) и "Шахтеру" (2:3). На данный момент бельгийцы замыкают турнирную таблицу в своей группе.

Несмотря на провальные результаты, бельгийцы довольно неплохо играют в атаке и я думаю, что смогут забить в ворота португальцев. Буду ставить на исход обе команды забьют за 1,90.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.9
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Кейптаун Сити - Чиппа Юнайтед прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год Кейптаун Сити Коэф.: 2.1 Чиппа Юнайтед Рекомендуем MelBet
Шахтер Донецк - Барселона прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Шахтер — Барселона 7 ноября 2023 года Шахтер Донецк Коэф.: 1.82 Барселона Сделать ставку MelBet
Боруссия Д - Ньюкасл прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл 7 ноября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.76 Ньюкасл Сделать ставку MelBet
Манчестер Сити - Янг Бойз прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года Манчестер Сити Коэф.: 1.99 Янг Бойз Рекомендуем MelBet
Милан - ПСЖ прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Милан — ПСЖ 7 ноября 2023 года Милан Коэф.: 2.32 ПСЖ Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:56 Почеттино пожаловался на систему VAR Новости футбола Сегодня, 05:37 Фаната Милана подрезали ножом перед игрой с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 03:52 Игроки сборной Польши напились перед стартом юношеского ЧМ-2023 Новости футбола Сегодня, 03:44 "Он действительно удивительный парень". Собослаи вспомнил о знакомстве с Холандом Новости футбола Сегодня, 03:33 Почеттино высказался о разгромной победе Челси Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:29 Дембеле раскрыл детали ухода из Барселоны Новости футбола Сегодня, 02:20 Луческу может возглавить топ-клуб чемпионата Турции Новости футбола Сегодня, 02:11 Месси высказался о завершении карьеры
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год Футбол Сегодня Прогноз на матч Шахтер — Барселона 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан — ПСЖ 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио — Фейенорд 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико — Селтик 7 ноября 2023 года Футбол 08 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Сити — Бурирам Юнайтед 8 ноября 2023 года