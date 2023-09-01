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В матче пятого тура английского Чемпионшипа сыграют Плимут и Блэкберн. Встреча пройдет 2 сентября.

Плимут

Эта команда не ставила перед собой больших задач в новом сезоне и пока располагается в нижней части турнирной таблице. По итогам четырех сыгранных туров в активе Плимута четыре очка. Команда раз победила, раз сыграла вничью и дважды уступила соперникам.

Сейчас Плимут расположился на 16-й строчке турнирной таблицы.

Что касается самой игры, то Плимут не выглядит как кандидат на повышение в классе, но и на статус аутсайдера турнира команда не тянет. В четырех турах Плимут забил пять мячей и ровно столько же пропустил.

В целом, сохранить прописку во втором по силе дивизионе страны у них, скорее всего, получится. Однако как это будет происходить – покажет время.

Блэкберн

У Блэкберна стоит задача попасть в первую шестерку, чтобы получить право на матчи плей-офф за выход в Премьер-лигу. Пока с этой задачей команда справляется, хотя и не дотягивает до заветного шестого места.

После четырех туров в активе Блэкберна семь очков при двух победах, одном поражении и одном ничейном результате. В четырех матчах команда забила шесть мячей, при этом пять раз пропустив в свои ворота.

Матч с Плимутом должен показать, действительно ли гости способны на то, чтобы ворваться в заветную зону плей-офф. Если таких соперников не обыгрывать, то в элите английского футбола им делать нечего.

Прогноз на матч

Букмекеры не могут выделить явного фаворита этого противостояния, хотя мне кажется, что гости должны побеждать. Буду ставить на победу гостей с форой 0 с коэффициентом 1.80.

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