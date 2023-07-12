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Прогноз на матч Паневежис - Милсами 13 июля 2023 года

Прогноз на матч Паневежис - Милсами 13 июля 2023 года
Паневежис Паневежис
Лига конференций 13 июл 2023, 12:00 Паневежис - Милсами
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Международные, Marijampole Stadium
Милсами Милсами
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Победа Паневежис
Коэф.: 1.63
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Отборочные матчи к Лиге конференций стартовали на этой недели. В одной из таких игр "Паневежис" на своем поле будет играть с "Милсами". Матч состоится 13 июля на стадионе "Марьямполе" и начнется в 17:00 по европейскому времени.

"Паневежис"

Эта команда демонстрирует значительный прогресс в своей игре в последние годы в чемпионате Литвы.

С каждым сезоном результаты “Паневежиса” все лучше, а в прошлом чемпионате команда заняла третье место, получив право сыграть в еврокубках.

Интересно, что в настоящее время команда является главным претендентом на золотые медали и долгое время лидировала в турнирной таблице.

На данный момент литовская команда имеет серию из семи побед подряд. В последнем туре национального первенства она обыграла "Кауно Жальгирис" со счетом 3:0.

"Милсами"

Этот коллектив многие годы является одним из лидеров молдавского футбола и регулярно представляет свою страну на международной арене. В прошлом сезоне “Милсами” смог занять лишь четвертое место в итоговой таблице.

Готовясь к первой игре в квалификации Лиги конференций молдаване провели лишь один матч, завершив ее ничейным результатом 0:0.

История противостояния и статистика

В предыдущем матче между этими командами "Паневежис" победил со счетом 2:0. Если у “Паневежиса” есть внушительная серия из семи побед подряд, то “Милсами” победил три раза в последних пяти матчах.

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Команды имеют примерно одинаковый уровень. "Паневежис" имеет блестящую форму и это то, на что следует обратить внимание. Предлагаем вам поставить на победу литовской команды.

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Прогноз на матч Победа Паневежис
Коэф.: 1.63
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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