Прогноз на матч Победа Паневежис Коэф.: 1.63 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

Отборочные матчи к Лиге конференций стартовали на этой недели. В одной из таких игр "Паневежис" на своем поле будет играть с "Милсами". Матч состоится 13 июля на стадионе "Марьямполе" и начнется в 17:00 по европейскому времени.

"Паневежис"

Эта команда демонстрирует значительный прогресс в своей игре в последние годы в чемпионате Литвы.

С каждым сезоном результаты “Паневежиса” все лучше, а в прошлом чемпионате команда заняла третье место, получив право сыграть в еврокубках.

Интересно, что в настоящее время команда является главным претендентом на золотые медали и долгое время лидировала в турнирной таблице.

На данный момент литовская команда имеет серию из семи побед подряд. В последнем туре национального первенства она обыграла "Кауно Жальгирис" со счетом 3:0.

"Милсами"

Этот коллектив многие годы является одним из лидеров молдавского футбола и регулярно представляет свою страну на международной арене. В прошлом сезоне “Милсами” смог занять лишь четвертое место в итоговой таблице.

Готовясь к первой игре в квалификации Лиги конференций молдаване провели лишь один матч, завершив ее ничейным результатом 0:0.

История противостояния и статистика

В предыдущем матче между этими командами "Паневежис" победил со счетом 2:0. Если у “Паневежиса” есть внушительная серия из семи побед подряд, то “Милсами” победил три раза в последних пяти матчах.

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Прогноз на матч

Команды имеют примерно одинаковый уровень. "Паневежис" имеет блестящую форму и это то, на что следует обратить внимание. Предлагаем вам поставить на победу литовской команды.

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