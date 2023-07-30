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Прогноз на матч Паневежис - Хапоэль Беер-Шева 3 августа 2023 года

Прогноз на матч Паневежис - Хапоэль Беер-Шева 3 августа 2023 года
Паневежис Паневежис
Лига конференций 03 авг 2023, 12:00 Паневежис - Хапоэль Беэр-Шева
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Международные, Marijampole Stadium
Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Беэр-Шева
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.7
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100%
1хБет 4.50
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3 августа на "Аукштайтия" (Паневежис) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги конференций, в котором "Паневежис" встретится с "Хапоэль" (Беер-Шева). Старт поединка запланирован на 18:00 по европейскому времени.

"Паневежис"

Клуб был основан в 2015-м году - фактически сразу после того, как его титулованный (7 чемпионских титулов) предшественник, "Экранас", обанкротился. Причем в высший дивизион новосозданный проект, несмотря на такую мощную базу, пробился далеко не сразу, 4 года болтаясь в Первой Лиге. Впрочем, дебютировавший только в 2019-м году в А-Лиге коллектив уже успел дважды сыграть в финале кубка, и выиграть в 2020-м. А в рамках чемпионата постоянно получалось прибавлять: дважды 5-е место, потом 4-е, наконец, "бронза" прошлого сезона. Сейчас на внутренней арене удается и вовсе лидировать, даже "Жальгирис" позади. При этом и в Лиге конференций есть успех. Там взяли реванш у "Милсами" за вылет годом ранее, причем после 2-2 выиграли минимально в Молдове. В Израиле проиграли, но минимально, что оставляются шансы на общий успех.

"Хапоэль" (Беер-Шева)

Команда недавно прошла свой всеисторический пик - 3 из 5 чемпионских титулов были взяты в интервале 2016-2018 годов. После этого "верблюды" брали максимум 2-е место, как в прошлом сезоне, зато в 2020-м и 2022-м побеждали в кубке Израиля. Не удивительно, что клуб регулярно играет на международной арене. И не без успехов: в 2020-м он выступал в "группе" Лиги Европы, прошлой осенью достиг такой же стадии, но уже в Лиге конференций. Оба раза все закончилось 3-ми местами в квартетах. На этот раз весь сезон начинался с приемалитовцев. Там единственный мяч был забит Элиасом на 35-й минуте.

Статистика личных встреч

"Паневежис" имеет очень краткую историю, особенно еврокубковую. Это их первое противостояние с израильтянами.

Прогноз

Букмекеры отдали преимущество явно более матерым гостям. Но они прагматично могут сыграть на ничью, чтобы пройти дальше. Так что ждем "тотал меньше 2,5 забитых голов" (коэффициент - 1,7).

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Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.7
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1хБет 4.50
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Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
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