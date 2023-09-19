Прогноз на матч Панатинаикос не проиграет Коэф.: 1.67 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В четверг вечером на Олимпийском стадионе в Афинах Панатинаикос примет испанский Вильяреал. Встреча состоится в рамках первого тура группового турнира Лиги Европы сезона 2023/2024. Британский арбитр Крейг Поусон даст стартовый свисток в 18:45 по среднеевропейскому времени.

Панатинаикос

Панатинаикос имеет за плечами огромную историю и считается древнейшим футбольным клубом Греции. Также столичная команда в 1971 году добиралась до финала Кубка Европейских Чемпионов. Больше никому из греческих футбольных клубов никогда не удавалось повторить подобное. «Зеленые» являются одной из самых успешных команд у себя на родине — 20 раз удавалось завоевать чемпионство и 19 раз праздновать победу в Кубке страны.

Сейчас Панатинаикос постепенно возвращается на передовые позиции в греческом футболе. Под руководством Ивана Йовановича, когда-то выводившего кипрский АПОЭЛ в плей-офф Лиги Чемпионов, команда заняла второе место в греческой Суперлиге в прошлом сезоне и впервые за много лет финишировала выше своего главного конкурента — Олимпиакоса.

В еврокубках нынешнего сезона Панатинаикос уже успел громко заявить о себе. В квалификации Лиги Чемпионов грекам сначала покорился украинский Днепр-1, а затем пал именитый Марсель. «Клеверные» остановились в шаге от выхода в группу проиграв португальской Браге.

Вильяреал

Вильяреал выступает на высоком уровне относительно недавно - команда дебютировала в Ла Лиге только в сезоне 1998/1999. Зато уже может похвастаться достаточно серьезными достижениями. Команда постоянно борется за высокие места в испанском чемпионате и довольно успешно выступает в еврокубках. А в 2021 году «желтой субмарине» удалось выграть Лигу Европы.

Прошлый чемпионат Ла Лиги Вильяреал завершил на пятой позиции, что дало право начать выступления сразу с группового этапа. Соперниками испанцев и греков в группе стали французский Ренн и израильский Маккаби Хайфа.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Вильяреал пока чередует успешные матчи на внутренней арене с провальными. «Подводники» сейчас в середине таблицы с шестью очками.

А греки в чемпионате пока исключительно побеждают. Успели уже обыграть Волос, Янину и Панетоликос, в сумме забив 9 мячей и не пропустив ни разу.

Между собой команды встречались два раза. Оба матча состоялись в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2008/2009. Сильнее тогда оказался испанский клуб — 1:1 и 2:1.

Прогноз

Небольшое предпочтение букмекеры отдают гостям, но я бы поставил, что Панатинаикос не проиграет.

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