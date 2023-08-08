Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.86 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

В первом матче полуфинальной стадии квалификации Лиги чемпионов сойдутся греческий клуб "Панатинаикос" и французский "Марсель".

"Панатинаикос"

В минувшем розыгрыше чемпионата Греции команда из Афин заняла второе место, что дало им право пробиться в квалификацию самого престижного клубного турнира Европы.

На прошлой стадии греки не без проблем смогли пройти украинский "Днепр-1", обыграв вице-чемпиона своей страны с общим счетом 5:3.

Если в первом матче была добыта уверенная победа со счетом 3:1, то в домашней игре греки долгое время проигрывали со счетом 1:2 и потом смогли свести мачт вничью.

"Марсель"

В прошлом розыгрыше чемпионата Франции команда из Марселя заняла третье место. В квалификации Лиги чемпионов они начали сразу со стадии полуфинала.

Статистика и история

Букмекерские конторы не сомневаются в том, что французская команда должна проходить в следующий раунд квалификации.

Интересно, что "Панатинаикос" потерпел всего одно поражение в последних десяти матчах, в то время как "Марсель" потерпел четыре поражения на отрезке в последние десять матчей.

Также стоит отметить, что несмотря на большую историю существования, команды ранее не встречались друг с другом.

Прогноз на матч

Есть ощущение, что матч может быть результативным. Несмотря на то, что французский клуб считается фаворитом, в летнее межсезонье команда выглядела не очень уверенно в товарищеских матчах.

В то же время греческий клуб хорошо подготовился к новому сезону, да и родная арена поможет грекам преодолеть статус андердога.

Будем ставить на исход – обе команды забьют.

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