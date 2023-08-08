Прогноз на матч Панатинаикос - Марсель 9 августа 2023 года
В первом матче полуфинальной стадии квалификации Лиги чемпионов сойдутся греческий клуб "Панатинаикос" и французский "Марсель".
"Панатинаикос"
В минувшем розыгрыше чемпионата Греции команда из Афин заняла второе место, что дало им право пробиться в квалификацию самого престижного клубного турнира Европы.
На прошлой стадии греки не без проблем смогли пройти украинский "Днепр-1", обыграв вице-чемпиона своей страны с общим счетом 5:3.
Если в первом матче была добыта уверенная победа со счетом 3:1, то в домашней игре греки долгое время проигрывали со счетом 1:2 и потом смогли свести мачт вничью.
"Марсель"
В прошлом розыгрыше чемпионата Франции команда из Марселя заняла третье место. В квалификации Лиги чемпионов они начали сразу со стадии полуфинала.
Статистика и история
Букмекерские конторы не сомневаются в том, что французская команда должна проходить в следующий раунд квалификации.
Интересно, что "Панатинаикос" потерпел всего одно поражение в последних десяти матчах, в то время как "Марсель" потерпел четыре поражения на отрезке в последние десять матчей.
Также стоит отметить, что несмотря на большую историю существования, команды ранее не встречались друг с другом.
Прогноз на матч
Есть ощущение, что матч может быть результативным. Несмотря на то, что французский клуб считается фаворитом, в летнее межсезонье команда выглядела не очень уверенно в товарищеских матчах.
В то же время греческий клуб хорошо подготовился к новому сезону, да и родная арена поможет грекам преодолеть статус андердога.
Будем ставить на исход – обе команды забьют.
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