"Днепр-1"

Команда появилась не так давно, после банкротства своего почти полного тезки, что был финалистом Лиги Европы, а в советское время выигрывал и кубок, и, дважды, чемпионат. У "желто-черных" результаты скромнее. Еще с Йовановичем, в позапрошлом сезоне, они закончили 3-ми в УПЛ. А с розыгрыше 2022/2023 уже Кучер смог практически до последнего тура бороться за лидерство с "Шахтером" (куда, к слову, ушел его предшественник), параллельно закончив дебют в еврокубках выходом из группы Лиги конференций. С другой стороны, и в Премьер-Лиге в итоге "днепряне" остались 2-ми, и на международной арене дважды проигрывали матчи на вылетАЕК (Ларнаки). Сейчас в статусе номинальных хозяев украинцы быстро пропустили, потом добавились еще 2 мяча, и только на 90-й минуте Танчик провел гол престижа, что мало что меняет.

Статистика личных встреч

До прошлого вторника очных матчей не было.

Прогноз

Букмекеры не верят в камбэк гостей. "Панатинаикос" перед своими зрителями должен снова уверенно выиграть - ставим на него при форе "-1" (коэффициент - 2,01).