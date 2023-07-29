Прогноз на матч Панатинаикос - Днепр-1 1 августа 2023 года
1 августа на "Апостолос Николаидис" (Афины) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Панатинаикос" встретится с "Днепр-1". Старт поединка запланирован на 19:30 по европейскому времени.
"Панатинаикос"
Клуб, при всей своей легендарности (помимо 20 "золотых" медалей национального уровня, как не отметить выход в финал Кубка европейских чемпионов-1971?), в последнее время переживал непростые времена. На 1-м месте "клевер" финишировал в Суперлиге аж в 2010-м году. На таком фоне работа нынешнего наставника, Ивана Йовановича, справедливо высоко оценивается. В 2022-м он выиграл кубок, впервые за 8 лет. А прошлый сезон завершился 2-м местом. Правда, при этом стоит помнить, что первый этап чемпионата именно "зеленые" завершили в лидерах. Но потом, в "чемпионской пульке", позволили себя обойти соседнему АЕКу. Впрочем, уж право сыграть в главном еврокубке завоевали, и не зря под это смогли вернуть в Афины Зеку и подписать Вильену, Едвая, Джуричича и Младеновича (кстати, явно с подачи сербского наставника такой упор на балканцев). Новый сезон греки открыли в Кошице уверенной, 3-1, победой, которая практически убила интригу.
"Днепр-1"
Команда появилась не так давно, после банкротства своего почти полного тезки, что был финалистом Лиги Европы, а в советское время выигрывал и кубок, и, дважды, чемпионат. У "желто-черных" результаты скромнее. Еще с Йовановичем, в позапрошлом сезоне, они закончили 3-ми в УПЛ. А с розыгрыше 2022/2023 уже Кучер смог практически до последнего тура бороться за лидерство с "Шахтером" (куда, к слову, ушел его предшественник), параллельно закончив дебют в еврокубках выходом из группы Лиги конференций. С другой стороны, и в Премьер-Лиге в итоге "днепряне" остались 2-ми, и на международной арене дважды проигрывали матчи на вылетАЕК (Ларнаки). Сейчас в статусе номинальных хозяев украинцы быстро пропустили, потом добавились еще 2 мяча, и только на 90-й минуте Танчик провел гол престижа, что мало что меняет.
Статистика личных встреч
До прошлого вторника очных матчей не было.
Прогноз
Букмекеры не верят в камбэк гостей. "Панатинаикос" перед своими зрителями должен снова уверенно выиграть - ставим на него при форе "-1" (коэффициент - 2,01).
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