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29 августа на "Апостолос Николаидис" (Афины) пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором "Панатинаикос" встретится с "Брагой". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Панатинаикос"

Клуб все еще не может вернуться на лидирующую позицию в греческом футболе. В прошлом сезоне наконец-то получилось опередить давнего соперника, "Олимпиакос". Но в итоге уступили другому, еще и соседу - АЕКу. Но все же удалось "клеверу" вернуться в Лигу чемпионов. Пока что только в квалификацию, но и там греки, усилившись Едваем и еще рядом статусных новичков, получилось создать сенсацию. Нет, в проходе "Днепра-1" сенсации не было, уж очень слаб соперник, что снова многое меняет, и не в плане прогресса. Но потом "зелено-белые" справились и с "Марселем". После домашних 1-0 подопечные Йовановича смогли, "горя" в 2 мяча, забить спасительный мяч с пенальти в добавленные минуты, а потом и серию 11-метровых выиграли. Да и в Португалии в самой концовке гол Мансини сделал разницу голов минимальной, так что шансы на общий успех вполне реалистичные.

"Брага" Команда явно не намерена ограничиться только участием в квалификации. Ведь ей, при всем классе и опыте, не так уж часто выпадает возможность попробовать проявить себя в главном международном турнире Старого Света. Для этого "архиепископам" нужно финишировать на 3-й позиции в Примейре, то есть потеснить кого-то из привычной тройки грандов. Это получилось у подопечных Артура Жорже в прошлом сезоне. И благодаря этому получилось вернуться в лигочемпионовский отбор. Там не было никаких проблем с "Бачкой-Тополой", у дебютанта турнира из Сербии выиграли оба поединка при общем счете 7-1. Неплохо получалось с греками, но буквально в последний момент комфортные 2-0 превратились в тревожные 2-1. Зато теперь будет точно настрой и на ответный поединок. Статистика личных встреч На прошлой неделе клубы пересеклись впервые. Прогноз Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Но гости сильны и опытны - ставим на "Брагу" при форе "0" (коэффициент - 2,10).

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