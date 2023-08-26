EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года

Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года

Прогноз на матч Панатинаикос - Брага 29 августа 2023 года
Панатинаикос Панатинаикос
Лига Чемпионов 29 авг 2023, 15:00 Панатинаикос - Брага
-
- : -
Международные, Athens, Athens Olympic Stadium
Брага Брага
Обзор Н2Н Плейофф Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 2.1
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

29 августа на "Апостолос Николаидис" (Афины) пройдет ответный матч квалификации Лиги чемпионов, в котором "Панатинаикос" встретится с "Брагой". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Панатинаикос"

Клуб все еще не может вернуться на лидирующую позицию в греческом футболе. В прошлом сезоне наконец-то получилось опередить давнего соперника, "Олимпиакос". Но в итоге уступили другому, еще и соседу - АЕКу. Но все же удалось "клеверу" вернуться в Лигу чемпионов. Пока что только в квалификацию, но и там греки, усилившись Едваем и еще рядом статусных новичков, получилось создать сенсацию. Нет, в проходе "Днепра-1" сенсации не было, уж очень слаб соперник, что снова многое меняет, и не в плане прогресса. Но потом "зелено-белые" справились и с "Марселем". После домашних 1-0 подопечные Йовановича смогли, "горя" в 2 мяча, забить спасительный мяч с пенальти в добавленные минуты, а потом и серию 11-метровых выиграли. Да и в Португалии в самой концовке гол Мансини сделал разницу голов минимальной, так что шансы на общий успех вполне реалистичные.

"Брага"

Команда явно не намерена ограничиться только участием в квалификации. Ведь ей, при всем классе и опыте, не так уж часто выпадает возможность попробовать проявить себя в главном международном турнире Старого Света. Для этого "архиепископам" нужно финишировать на 3-й позиции в Примейре, то есть потеснить кого-то из привычной тройки грандов. Это получилось у подопечных Артура Жорже в прошлом сезоне. И благодаря этому получилось вернуться в лигочемпионовский отбор. Там не было никаких проблем с "Бачкой-Тополой", у дебютанта турнира из Сербии выиграли оба поединка при общем счете 7-1. Неплохо получалось с греками, но буквально в последний момент комфортные 2-0 превратились в тревожные 2-1. Зато теперь будет точно настрой и на ответный поединок.

Статистика личных встреч

На прошлой неделе клубы пересеклись впервые.

Прогноз

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Но гости сильны и опытны - ставим на "Брагу" при форе "0" (коэффициент - 2,10).

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 2.1
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс - Интер Майами 27 августа 2023 года МЛС США Сегодня, 19:30 Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс - Интер Майами 27 августа 2023 года Нью-Йорк Ред Буллз Коэф.: 2.73 Интер Майами Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Уотфорд - Блэкберн 26 августа 2023 года Чемпионшип Англия 27 авг 2023, 07:00 Прогноз на матч Уотфорд - Блэкберн 26 августа 2023 года Уотфорд Коэф.: 1.85 Блэкберн Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Бернли - Астон Вилла 27 августа 2023 года Премьер-лига Англия 27 авг 2023, 09:00 Прогноз на матч Бернли - Астон Вилла 27 августа 2023 года Бернли Коэф.: 1.65 Астон Вилла Сделать ставку Париматч
Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 27 августа 2023 года Премьер-лига Англия 27 авг 2023, 09:00 Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 27 августа 2023 года Шеффилд Юнайтед Коэф.: 1.6 Манчестер Сити Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Вильярреал - Барселона 27 августа 2023 года Ла Лига Испания 27 авг 2023, 11:30 Прогноз на матч Вильярреал - Барселона 27 августа 2023 года Вильярреал Коэф.: 2.04 Барселона Сделать ставку 1хБет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:16 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты третьего тура Новости футбола Сегодня, 12:14 Манчестер Юнайтед совершил суперкамбэк в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 12:08 Арсенал в численном большинстве упустил победу в лондонском дерби Новости футбола Сегодня, 11:34 Дортмундская Боруссия не смогла победить в гостевом матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 11:00 Антуан Гризманн назвал неожиданный приоритет для продолжения карьеры Новости футбола Сегодня, 10:59 Итальянская Серия А 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты второго тура Новости футбола Сегодня, 10:00 Ромелу Лукаку близок к переходу в клуб Жозе Моуринью Новости футбола Сегодня, 09:42 Саудовский Аль-Ахли объявил о переходе испанского суперталанта Новости футбола Сегодня, 09:37 Тоттенхэм Хотспур одержал уверенную победу в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 09:00 Анчелотти в восторге от игры новичка Реала
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс - Интер Майами 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Уотфорд - Блэкберн 26 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Бернли - Астон Вилла 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Вильярреал - Барселона 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Ньюкасл - Ливерпуль 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Фиорентина - Лечче 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Ювентус - Болонья 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Валенсия - Осасуна 27 августа 2023 года Футбол 27 авг 2023 Прогноз на матч Лацио - Дженоа 27 августа 2023 года