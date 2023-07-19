Прогноз на матч Пайде - Б-36 20 июля 2023 года
Ответный матч квалификации Лиги конференций между «Пайде» и «Б-36» состоится 20 июля на стадионе «Пярну Раннастадион» и начнется в 16:30 по европейскому времени.
В первом матче между командами, который состоялся на прошлой неделе, была зафиксирована безголевая ничья.
«Пайде»
Эстонский коллектив на данный момент находится в провальном состоянии, несмотря на относительно крепкий состав.
На текущий момент коллектив занимает седьмое место в турнирной таблице после нескольких сыгранных туров. Первые игры “Пайде” показали, что команда имеет большие проблемы в реализации моментов.
Недавно «Пайде» немного улучшил свою игру и сумел даже выдать серию без поражений, хотя количество побед в ней не так велико.
«Б-36»
Для коллектива с Фарерских островов сезон складывается не самым худшим образом, хотя на данный момент “Б-36” находится далеко от возможного чемпионского титула.
Команда хорошо начала этот сезон и сейчас занимает третье место в турнирной таблице.
В последнее время команда редко проигрывает и демонстрирует качественную игру в обороне.
Статистика
«Пайде» имеет серию из шести игр без поражений, в то время как «Б-36» потерпел поражение только в одной из своих пяти последних игр. Фарерский коллектив уверенно выглядел в первой игре, однако эстонцы все же были ближе к победе, а в домашнем матче на их стороне будут еще и родные трибуны.
Прогноз на матч
«Пайде» мощно выглядит дома, хотя соперник вряд ли сдастся без боя. Несмотря на это, предлагаем поставить на победу хозяев поля с коэффициентом 2.3.
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