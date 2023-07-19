Прогноз на матч Победа ФK Флора Паиде Коэф.: 2.3 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

Ответный матч квалификации Лиги конференций между «Пайде» и «Б-36» состоится 20 июля на стадионе «Пярну Раннастадион» и начнется в 16:30 по европейскому времени.

В первом матче между командами, который состоялся на прошлой неделе, была зафиксирована безголевая ничья.

«Пайде»

Эстонский коллектив на данный момент находится в провальном состоянии, несмотря на относительно крепкий состав.

На текущий момент коллектив занимает седьмое место в турнирной таблице после нескольких сыгранных туров. Первые игры “Пайде” показали, что команда имеет большие проблемы в реализации моментов.

Недавно «Пайде» немного улучшил свою игру и сумел даже выдать серию без поражений, хотя количество побед в ней не так велико.

«Б-36»

Для коллектива с Фарерских островов сезон складывается не самым худшим образом, хотя на данный момент “Б-36” находится далеко от возможного чемпионского титула.

Команда хорошо начала этот сезон и сейчас занимает третье место в турнирной таблице.

В последнее время команда редко проигрывает и демонстрирует качественную игру в обороне.

Статистика

«Пайде» имеет серию из шести игр без поражений, в то время как «Б-36» потерпел поражение только в одной из своих пяти последних игр. Фарерский коллектив уверенно выглядел в первой игре, однако эстонцы все же были ближе к победе, а в домашнем матче на их стороне будут еще и родные трибуны.

Прогноз на матч

«Пайде» мощно выглядит дома, хотя соперник вряд ли сдастся без боя. Несмотря на это, предлагаем поставить на победу хозяев поля с коэффициентом 2.3.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram