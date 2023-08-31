"Барселона"

Команда сейчас напоминает пресловутый стакан, который то ли наполовину полон, то ли на 1/2 пуст. Оптимисты будут упирать на то, что Хави смог наконец-то взять первые трофеи в Каталонии уже как тренер, обойдя "Реал" и в Суперкубке страны, и, главное, в Примере. К этому прибавят толковое усиление, причем Гюндоган и Иньиго Мартинес достались бесплатно. Скептики же напомнят о провалах в еврокубках (повторно в Лиге чемпионов вылетели после группового этапа!), хронических уже финансовых проблемах, из-за которых тормозится регистрация новичков и трансферы в целом, и новые скандалы во главе с "делом Нергейры". Так же можно оценивать и прошедшие поединки: не забили "Хетафе", сыграв 0-0, а после "гроссмейстерских" 2-0 с "Кадисом" последовали чрезмерно зрелищные 4-3 с "Вильярреалом".

Статистика личных встреч

За последние 6 очных поединков только однажды "Осасуна" смогла взять ничью с "больше чем клубом".

Прогноз

Букмекеры не верят в то, что в Памплоне хозяева зацепятся за очки. Рекомендуем ставить на то, что каталонский гранд сможет выиграть (коэффициент - 1,666).