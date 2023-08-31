Прогноз на матч Осасуна - Барселона 3 сентября 2023 года
3 сентября на "Эль-Садар" (Памплона) пройдет матч 4-го тура Примеры, в котором "Осасуна" встретится с "Барселоной". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.
"Осасуна"
Клуб провела очень удачный прошлый сезон. Тут и повтор главного достижения в кубковой истории, с выходом в финал турнира. И 7-е место в прошлом цикле Ла Лиги, что позволило наконец-то вернуться на международную арену. Там, правда, была только Лига конференций, еще и в квалификации жребий подкинул чуть ли не сложнейшего, пожалуй, из всех возможных соперников, "Брюгге", что уже в Испании выиграл 2-1. Но, при столь плотном графике стартового отрезка, подопечные Ягобы Аррасате вполне неплохо начали новый сезон в чемпионате Испании. Там они обыграли, причем в гостях, и "Сельту", и "Валенсию". Правда, при этом было в родной Памплоне проиграно дерби "Атлетику" - тот, будто мстя соседу за неудачи прошлой темпорады, оформил итоговые 2-0.
"Барселона"
Команда сейчас напоминает пресловутый стакан, который то ли наполовину полон, то ли на 1/2 пуст. Оптимисты будут упирать на то, что Хави смог наконец-то взять первые трофеи в Каталонии уже как тренер, обойдя "Реал" и в Суперкубке страны, и, главное, в Примере. К этому прибавят толковое усиление, причем Гюндоган и Иньиго Мартинес достались бесплатно. Скептики же напомнят о провалах в еврокубках (повторно в Лиге чемпионов вылетели после группового этапа!), хронических уже финансовых проблемах, из-за которых тормозится регистрация новичков и трансферы в целом, и новые скандалы во главе с "делом Нергейры". Так же можно оценивать и прошедшие поединки: не забили "Хетафе", сыграв 0-0, а после "гроссмейстерских" 2-0 с "Кадисом" последовали чрезмерно зрелищные 4-3 с "Вильярреалом".
Статистика личных встреч
За последние 6 очных поединков только однажды "Осасуна" смогла взять ничью с "больше чем клубом".
Прогноз
Букмекеры не верят в то, что в Памплоне хозяева зацепятся за очки. Рекомендуем ставить на то, что каталонский гранд сможет выиграть (коэффициент - 1,666).
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