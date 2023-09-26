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Прогноз на матч Осасуна - Атлетико 28 сентября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Прогноз на матч Осасуна - Атлетико 28 сентября 2023 года
Осасуна Осасуна
Ла Лига Испания 28 сен 2023, 15:30 Осасуна - Атлетико Мадрид
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Испания, Pamplona, Эстадио Эль Садар
Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.6
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В рамках седьмого тура испанской Ла Лиги Осасуна дома встретится с мадридским Атлетико. Матч пройдет на Эстадио Эль Садар в Памплоне 28 сентября. Начало встречи запланировано на 21:30 по среднеевропейскому времени.

Осасуна

Памплонцам после хорошего прошлого сезона, старт новой кампании пока дается тяжело. Напомню, что Осасуна в минувшем розыгрыше Ла Лиги пришла к финишу на 10-й позиции, а также добралась до финала Кубка Испании, где уступила мадридскому Реалу.

В новом сезоне «красные» уже успели вылететь в квалификации Лиги Конференций от бельгийского Брюгге. Старт в чемпионате можно считать более-менее равным. Команда навыезде победила Сельту и Валенсию, а на минувших выходных дома расписала безголевую ничью с Севильей.

На данный момент с 7-ю очками в активе, Осасуна расположилась на 11-й позиции в таблице.

Атлетико

Атлетико выдал отличный матч в воскресенье в мадридском дерби против Реала. Команда Диего Симеоне добилась уверенной победы со счетом 3:1, что позволило ей забраться на 5-ю строчку в чемпионате.

Если не считать провального матча с Валенсией, в котором Атлетико потерпел единственное поражение в сезоне, начало сезона можно считать успешным. Атлетико также успел начать выступления в Лиге Чемпионов — в Риме сыграли 1:1 с Лацио. Стоит отметить, что неплохую форму набрал форвард «матрасников» Альваро Мората. Испанец забил уже 5 голов в 5 матчах Ла Лиги.

Если Атлетико сможет стабилизировать свою игру и перестанет терять очки в простых матчах, думаю сможет побороться за чемпионство.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Осасуна не может победить уже в четырех матчах подряд.

Атлетико проиграл лишь один из последних девяти матчей в Ла Лиге.

В личных встречах огромный перевес у гостей. Мадридцы выиграли уже 10 матчей подряд, при чем Осасуна сумела забить лишь в двух из них.

Прогноз

Думаю, что в этом поединке Атлетико продолжит столь приятную для себя серию. А для минимизации риска, ставить предлагаю на победу гостей с форой 0.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.6
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