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Прогноз на матч Олимпия Любляна - Лудогорец 1 августа 2023 года

Прогноз на матч Олимпия Любляна - Лудогорец 1 августа 2023 года
ОИ Любляна ОИ Любляна
Лига Чемпионов 01 авг 2023, 14:00 ОИ Любляна - Лудогорец Разград
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Международные, Ljubljana, Stozice Stadium, Ljubljana
Лудогорец Разград Лудогорец Разград
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Победа Лудогорец Разград
Коэф.: 2.04
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1 августа на "Стожице" (Любляна) пройдет ответный матч 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Олимпия" (Любляна) встретится с "Лудогорцем". Старт поединка запланирован на 20:00 по европейскому времени.

"Олимпия" (Любляна)

Клуб не особенно проявлял себя во времена единой Югославии - только разовый выход в финал кубка, и тот проигранный. Зато после обретения Словенией независимости именно столичный проект доминировал поначалу, выиграв 4 чемпионских титула кряду. Впрочем, потом окреп "Марибор", да и другие конкуренты постепенно прибавили. В итоге только периодически удавалось напомнить о себе. Безусловно наиболее успешным был прошлый сезон, с "золотым дублем". Но Альберт Риера, тот самый испанец, что выступал за ряд клубов, в том числе и "Ливерпуль", а также сборную, этим в Любляне и ограничился, перебравшись неожиданно в "Целе". Его сменилЖоау Энрикеш, и дебют португальца пришелся как раз на прошлый раунд Лиги чемпионов, где справились с "Валмиерой" (дважды по 2-1). Потом последовало поражение в 1-м туре национального первенства. ВБолгарии получилось отстоять ничью, более того, еще и фаворит сравнивал счет там.

"Лудогорец"

Команда в 2010-м году была приобретена местным миллиардером, Кирилом Домусчиевым. И уже через 2 года бывший ноунейм, игравший во 2-м местном дивизионе, стал штамповать чемпионские титулы. По сути, сейчас в футбольном план внутри Болгарии просто нет интриги в вопросе первенства. Более того, "орлите" стабильно играют в групповых этапах еврокубков. С другой стороны, в Лиге чемпионов они добирались до основного раунда только в 2014-м и 2016-м, потом вылетая в квалификации. На этот раз все могло и вовсе закончится максимально быстро и бесславно. Но провальные 0-2 в Косово получилось перекрыть разгромом "Балкани" дома. Потом в Разграде принималисловенцев, и все, что получилось, это ответить на быстрый пропущенный гол мячом перед перерывом.

Статистика личных встреч

С "Олимпией" "Лудогорец" пересекся впервые. Но в 2019-м в квалификации Лиги Европы успешно проходил "Марибор" - после пары ничьих, по правилу преимущества выездного гола.

Прогноз

Букмекеры все-таки считают фаворитом встречи болгар. Они должны, как в прошлом раунде, провести "ответку" лучше и, значит, выиграть (коэффициент - 2,04).

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Прогноз на матч Победа Лудогорец Разград
Коэф.: 2.04
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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