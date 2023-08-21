Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года
24 августа на "Стожице" (Любляна) пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги Европы, в котором, в котором "Олимпия" (Любляна) встретится с "Карабахом". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.
"Олимпия" (Любляна)
Клуб блистал после обретения Словенией независимости - в 1992-1995 победили четырежды кряду. Дальше в таком темпе не получилось, достаточно сказать, что весной взяли 7-й титул, и после 5-летней паузы. Помимо "золота", драконы получили возможность вернуться в квалификацию Лиги чемпионов. В целом, как для своего уровня, словенцы себя неплохо проявили. Они прошли не только аутсайдера 1-й пары, латвийскую "Валмиеру" (дважды по 2-1), но и фаворита, "Лудогорец" (1-1, 2-1, правда, там болгары не реализовали пенальти перед финальным свистком). Вот с "Галатасараем" откровенно не получилось, он все решил уже в Любляне, разгромив хозяев арены 3-0. Но и в Стамбуле единственный мяч Икарди принес еще 1 победу "кроваво-золотым".
"Карабах"
Команда остается флагманом азербайджанского футбола. Да, из общего доминирования последних лет было исключение, когда титул забрал "Нефтчи", но это именно что разовая оговорка. Уже после этого было взято назад трофей, и даже защитили его прошлой весной. Что не получается у подопечных Гурбанова, это пробиться снова в групповой этап Лиги чемпионов. Не вышло и в этот раз, "скакуны" там в квалификации прошли только "Линкольн Ред Импс" из Гибралтара, сдувшись уже против "Ракува" (1-1 в Баку после 2-3 в Польше). Но, перебравшись в Лигу Европы, представитель Закавказья разобрался с достаточно непростым соперником в лице ХИКа. Чемпиона Финляндии при этом победили в обоих матчах с идентичным счетом 2-1.
Статистика личных встреч
5 лет назад, летом 2018-го года, стороны пересеклись в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "Карабах" минимально, 1-0, выиграл в Любляне, после чего дома зафиксировал нулевую ничью.
Прогноз
Букмекеры считают шансы на победу в столице Словении практически равными. Ставив на то, что опытные гости выиграют при форе "0" (коэффициент - 1,77).
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