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Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года

Прогноз на матч Олимпия Любляна - Карабах 24 августа 2023 года
ОИ Любляна ОИ Любляна
Лига Европы 24 авг 2023, 14:00 ОИ Любляна - Карабах
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Международные, Ljubljana, Stozice Stadium, Ljubljana
Карабах Карабах
Обзор Н2Н Плейофф Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.72
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24 августа на "Стожице" (Любляна) пройдет 1-й матч решающей квалификации Лиги Европы, в котором, в котором "Олимпия" (Любляна) встретится с "Карабахом". Старт поединка запланирован на 19:00 по европейскому времени.

"Олимпия" (Любляна)

Клуб блистал после обретения Словенией независимости - в 1992-1995 победили четырежды кряду. Дальше в таком темпе не получилось, достаточно сказать, что весной взяли 7-й титул, и после 5-летней паузы. Помимо "золота", драконы получили возможность вернуться в квалификацию Лиги чемпионов. В целом, как для своего уровня, словенцы себя неплохо проявили. Они прошли не только аутсайдера 1-й пары, латвийскую "Валмиеру" (дважды по 2-1), но и фаворита, "Лудогорец" (1-1, 2-1, правда, там болгары не реализовали пенальти перед финальным свистком). Вот с "Галатасараем" откровенно не получилось, он все решил уже в Любляне, разгромив хозяев арены 3-0. Но и в Стамбуле единственный мяч Икарди принес еще 1 победу "кроваво-золотым".

"Карабах"

Команда остается флагманом азербайджанского футбола. Да, из общего доминирования последних лет было исключение, когда титул забрал "Нефтчи", но это именно что разовая оговорка. Уже после этого было взято назад трофей, и даже защитили его прошлой весной. Что не получается у подопечных Гурбанова, это пробиться снова в групповой этап Лиги чемпионов. Не вышло и в этот раз, "скакуны" там в квалификации прошли только "Линкольн Ред Импс" из Гибралтара, сдувшись уже против "Ракува" (1-1 в Баку после 2-3 в Польше). Но, перебравшись в Лигу Европы, представитель Закавказья разобрался с достаточно непростым соперником в лице ХИКа. Чемпиона Финляндии при этом победили в обоих матчах с идентичным счетом 2-1.

Статистика личных встреч

5 лет назад, летом 2018-го года, стороны пересеклись в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "Карабах" минимально, 1-0, выиграл в Любляне, после чего дома зафиксировал нулевую ничью.

Прогноз

Букмекеры считают шансы на победу в столице Словении практически равными. Ставив на то, что опытные гости выиграют при форе "0" (коэффициент - 1,77).

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.72
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