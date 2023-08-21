"Карабах"

Команда остается флагманом азербайджанского футбола. Да, из общего доминирования последних лет было исключение, когда титул забрал "Нефтчи", но это именно что разовая оговорка. Уже после этого было взято назад трофей, и даже защитили его прошлой весной. Что не получается у подопечных Гурбанова, это пробиться снова в групповой этап Лиги чемпионов. Не вышло и в этот раз, "скакуны" там в квалификации прошли только "Линкольн Ред Импс" из Гибралтара, сдувшись уже против "Ракува" (1-1 в Баку после 2-3 в Польше). Но, перебравшись в Лигу Европы, представитель Закавказья разобрался с достаточно непростым соперником в лице ХИКа. Чемпиона Финляндии при этом победили в обоих матчах с идентичным счетом 2-1.

Статистика личных встреч

5 лет назад, летом 2018-го года, стороны пересеклись в квалификации Лиги чемпионов. Тогда "Карабах" минимально, 1-0, выиграл в Любляне, после чего дома зафиксировал нулевую ничью.

Прогноз

Букмекеры считают шансы на победу в столице Словении практически равными. Ставив на то, что опытные гости выиграют при форе "0" (коэффициент - 1,77).