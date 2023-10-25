Прогноз на матч Олимпиакос — Вест Хэм 26 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3 Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Греческий «Олимпиакос» и английский «Вест Хэм» встретятся в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Англичане попытаются набрать очки в Греции, чтобы закрепиться в лидерах турнирной таблицы. Встреча пройдет 26 октября.

Олимпиакос

Греческий «Олимпиакос» имеет одно набранное очко и занимает третье место в группе А. В первом матче он потерпел поражение от «Фрайбурга» (2:3), а во втором сыграл вничью с «Бачкой-Тополой».

Очевидно, что греков можно считать претендентами на выход из группы, однако пока остается неясным, смогут ли они обойти немецкий “Фрайбург”, который достаточно уверенно выглядит в последние годы.

В любом случае, для начала им нужно постараться набрать очки с лидерами группы - английскими “молотобойцами”.

Вест Хэм

Победитель прошлогоднего розыгрыша Лиги конференций лидирует в турнирной таблице группы, набрав 6 очков. Он победил «Бачку-Тополу» (3:1) и «Фрайбург» (2:1) в предыдущих матчах.

Англичане очень серьезно относятся к Лиге Европы и видно, что они настроены как можно раньше решить вопрос с выходом из группы. Сейчас им нужно обыгрывать в гостях одного из конкурентов, после чего ситуация уже будет практически решенной.

Статистика и прогноз

Букмекеры считают «Вест Хэм» фаворитом этого матча. «Олимпиакос» не проигрывает уже четыре игры, в то время «Вест Хэм» потерпел поражение только в одном из пяти последних матчей.

Мне кажется, что гости будут играть осторожно, в то время как хозяева побегут в атаку. Много голов здесь не будет - ставлю на тотал голов меньше 3 за 1.7.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram