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Прогноз на матч Олимпиакос — Вест Хэм 26 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Олимпиакос - Вест Хэм прогноз
Олимпиакос Олимпиакос
Лига Европы Вчера, 12:45 Олимпиакос - Вест Хэм
Завершен
2 : 1
Международные, Piraeus, Karaiskaki Stadium
Вест Хэм Вест Хэм
Константинос Фортунис
33’
Родиней
45’
87’
Лукас Пакета
Обзор Детали матча Составы Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.7
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Греческий «Олимпиакос» и английский «Вест Хэм» встретятся в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Англичане попытаются набрать очки в Греции, чтобы закрепиться в лидерах турнирной таблицы. Встреча пройдет 26 октября.

Олимпиакос

Греческий «Олимпиакос» имеет одно набранное очко и занимает третье место в группе А. В первом матче он потерпел поражение от «Фрайбурга» (2:3), а во втором сыграл вничью с «Бачкой-Тополой».

Очевидно, что греков можно считать претендентами на выход из группы, однако пока остается неясным, смогут ли они обойти немецкий “Фрайбург”, который достаточно уверенно выглядит в последние годы.

В любом случае, для начала им нужно постараться набрать очки с лидерами группы - английскими “молотобойцами”.

Вест Хэм

Победитель прошлогоднего розыгрыша Лиги конференций лидирует в турнирной таблице группы, набрав 6 очков. Он победил «Бачку-Тополу» (3:1) и «Фрайбург» (2:1) в предыдущих матчах.

Англичане очень серьезно относятся к Лиге Европы и видно, что они настроены как можно раньше решить вопрос с выходом из группы. Сейчас им нужно обыгрывать в гостях одного из конкурентов, после чего ситуация уже будет практически решенной.

Статистика и прогноз

Букмекеры считают «Вест Хэм» фаворитом этого матча. «Олимпиакос» не проигрывает уже четыре игры, в то время «Вест Хэм» потерпел поражение только в одном из пяти последних матчей.

Мне кажется, что гости будут играть осторожно, в то время как хозяева побегут в атаку. Много голов здесь не будет - ставлю на тотал голов меньше 3 за 1.7.

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Прогноз на матч Тотал меньше 3
Коэф.: 1.7
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