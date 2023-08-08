Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.57 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

10 августа в матче полуфинала квалификации Лиги Европы УЕФА встретятся "Олимпиакос" и "Генк".

"Олимпиакос"

Греческий коллектив проведет свой первый официальный матч в этом сезоне. В прошлом сезоне команда из Пирея финишировала на третьем месте в национальном первенстве, оставшись за бортом Лиги чемпионов.

Несмотря на довольно неплохие выступления в минувшем сезоне на внутренней арене, команде не удалось побороться за чемпионство и она довольствовалась лишь бронзовыми медалями. Судить о форме “Олимпиакоса” пока никак нельзя, ведь выступления в товарищеских играх не отображают всей картины.

"Генк"

Вице-чемпион Бельгии очутился в квалификации Лиги Европы после неудачного выступления в отборочном турнире Лиги Чемпионов. В двух матчах “Генк” не сумел обыграть швейцарский “Серветт”, хотя и был фаворитом противостояния.

После ничьей 1:1 на выезде, "Генк" проиграл "Серветту" в серии пенальти (2:3).

Также неудача постигла команду и во втором туре чемпионата Бельгии, в котором “Генк” потерпел сенсационное поражение 0:1 от "Эйпена" на своем поле.

История и статистика

Букмекеры склоняются к тому, что в финальный этап квалификации выйдет греческая команда. На победу греков в домашнем матче дают коэффициент 2,18, в то время как победа гостей оценивается котировкой 3,35.

Интересно, что "Олимпиакос" выиграл 3 из последних 4 матчей дома, в то время как "Генк" не выигрывал 3 из последних 4 официальных матчей.

Прогноз на матч

Мы тоже склоняемся к мнению, что домашняя команда должна победить в этом матче. Идеальной выглядит ставка на победу “Олимпиакоса” с форой (0) с коэффициентом 1.57.

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