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Прогноз на матч Ньюкасл — ПСЖ 4 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ньюкасл - ПСЖ прогноз
Ньюкасл Ньюкасл
Лига Чемпионов 04 окт 2023, 15:00 Ньюкасл - ПСЖ
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- : -
Международные, Newcastle, Сент Джеймс Парк
ПСЖ ПСЖ
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(0)
Коэф.: 1.89
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В рамках второго тура группового этапа Лиги Чемпионов Ньюкасл будет принимать ПСЖ. Поединок пройдет в рамках группы Е на стадионе Сент-Джеймс Парк. Начало встречи запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Ньюкасл

Ньюкасл после более чем двадцатилетнего перерыва вернулся в самый престижный клубный турнир Европы. Последние успехи «сорок» связан с молодым менеджером Эдди Хау. Под его руководством команда в минувшем сезоне пришла к финишу на четвертой строчке в Премьер Лиге и добралась до финала Кубка Лиги, где уступила Манчестер Юнайтед.

В новой кампании Ньюкасл после трех подряд поражений сумел выровнять положение и с 12-ю очками очками расположился на 8-м месте. В Лиге Чемпионов команда отстояла безголевую ничью на Сан Сиро в матче против Милана.

ПСЖ

Парижане после ухода Месси и Неймара, а также смены главного тренера, пока не могут найти свою игру. Наверное, команде нужно больше времени, чтобы привыкнуть к требованиям Луиса Энрике.

Старт нового сезона нельзя назвать провальным, но результаты ПСЖ порой удивляют. Поражение всего одно (уступили Ницце в чемпионате), а в предыдущем матче столичная команда не сумела обыграть откровенного аутсайдера Клермон, хотя перед этим уверенно расправилась с Марселем. В турнирной таблице французской Лиги 1 ПСЖ на два очка отстает от лидера и по-прежнему считается главным фаворитом на чемпионство.

А в Лиге Чемпионов подопечные Энрике уверенно разобрались с дортмундской Боруссией — 2:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ньюкасл не пропускает в пяти последних поединках, общий счет 12:0.

ПСЖ тоже имеет аналогичную серию без пропущенных голов, но она состоит из трех матчей.

На официальном уровне команды между собой не встречались.

Прогноз

Уж слишком хорошо выглядит Ньюкасл в последних матчах. И хоть букмекеры считают команды равными соперниками, ставить буду на победу хозяев с форой 0.

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Прогноз на матч П1(0)
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