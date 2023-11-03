Прогноз на матч Ньюкасл Джетс — Сидней Уондерерс 5 ноября 2023 года
В рамках третьего тура австралийской А-Лиги состоится матч между командами Ньюкасл Джетс и Сидней Уондерерс. Встреча пройдет на McDonald Jones Stadium в воскресенье, 5 ноября. Начало игры запланировано на 05:00 по центральноевропейскому времени.
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Ньюкасл Джетс
Джетс основан в 2000-м году в австралийском городе Ньюкасл. За свою недолгую историю клуб только один раз сумел добиться значительного успеха. Ньюкасл является чемпионом Австралии в сезоне 2007/2008. С тех пор команде не удавалось ни разу повторить подобное достижение. В минувшем сезоне клуб не смог пробиться в плей-офф, финишировав лишь на 10-м месте в регулярном чемпионате.
В новом сезоне Ньюкасл поделил очки с Перт Глори (2:2) и в голевой перестрелке уступил Мельбурн Виктори (3:5). После двух туров команда на 9-й позиции.
Сидней Уондерерс
Клуб основан в 2012 году и пока не может похвастаться таким длинным списком трофеев как соседний ФК Сидней. Однако несколько высоких достижений в истории Уондерерс тоже есть. Клуб трижды играл в финале плей-офф А-Лиги, но ни разу не становился чемпионом. А вот международный титул у команды имеется. В 2014-м году Сидней Уондерерс победил в азиатской Лиге чемпионов.
Новый сезон команда начала неплохо. После безголевой ничьей в первом туре с Веллингтон Феникс, Уондерерс не оставили шансов Вестерн Юнайтед (5:0).
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Джетс не побеждают уже на протяжении шести поединков.
- Уондерерс навыезде праздновали победу лишь в двух из 13-ти последних поединков.
- Сидней победил на поле Джетс только раз в предыдущих семи встречах.
Прогноз
На старте нового сезона сильнее и увереннее выглядят гости. Именно на них предлагаю сделать ставку. Для минимизации риска возьму победу Уондерерс с форой 0.
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