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Прогноз на матч Ньюкасл Джетс — Сидней Уондерерс 5 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерз прогноз
Ньюкасл Джетс Ньюкасл Джетс
А-лига Австралия 05 ноя 2023, 00:00 Ньюкасл Джетс - Вестерн Сидней Уондерерз
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Австралия, Newcastle, McDonald Jones Stadium
Вестерн Сидней Уондерерз Вестерн Сидней Уондерерз
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.67
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В рамках третьего тура австралийской А-Лиги состоится матч между командами Ньюкасл Джетс и Сидней Уондерерс. Встреча пройдет на McDonald Jones Stadium в воскресенье, 5 ноября. Начало игры запланировано на 05:00 по центральноевропейскому времени.

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Ньюкасл Джетс

Джетс основан в 2000-м году в австралийском городе Ньюкасл. За свою недолгую историю клуб только один раз сумел добиться значительного успеха. Ньюкасл является чемпионом Австралии в сезоне 2007/2008. С тех пор команде не удавалось ни разу повторить подобное достижение. В минувшем сезоне клуб не смог пробиться в плей-офф, финишировав лишь на 10-м месте в регулярном чемпионате.

В новом сезоне Ньюкасл поделил очки с Перт Глори (2:2) и в голевой перестрелке уступил Мельбурн Виктори (3:5). После двух туров команда на 9-й позиции.

Сидней Уондерерс

Клуб основан в 2012 году и пока не может похвастаться таким длинным списком трофеев как соседний ФК Сидней. Однако несколько высоких достижений в истории Уондерерс тоже есть. Клуб трижды играл в финале плей-офф А-Лиги, но ни разу не становился чемпионом. А вот международный титул у команды имеется. В 2014-м году Сидней Уондерерс победил в азиатской Лиге чемпионов.

Новый сезон команда начала неплохо. После безголевой ничьей в первом туре с Веллингтон Феникс, Уондерерс не оставили шансов Вестерн Юнайтед (5:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Джетс не побеждают уже на протяжении шести поединков.
  • Уондерерс навыезде праздновали победу лишь в двух из 13-ти последних поединков.
  • Сидней победил на поле Джетс только раз в предыдущих семи встречах.

Прогноз

На старте нового сезона сильнее и увереннее выглядят гости. Именно на них предлагаю сделать ставку. Для минимизации риска возьму победу Уондерерс с форой 0.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.67
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