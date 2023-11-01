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Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс - Каролина Харрикейнс 3 ноября 2023 года

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги состоится матч между Нью-Йорк Рейнджерс и Каролина Харрикейнс. Он пройдет ночью с пятницы 2 ноября на субботу 3 ноября и начнется в 00:00 по центрально европейскому времени.

Нью-Йорк Рейнджерс

В текущем сезоне команда из Нью-Йорка начала довольно уверенно. За девять матчей Рейнджерс проиграли всего дважды и одержали семь побед. В настоящее время у них 14 очков и они идут на втором месте Восточной конференции.

Артемий Панарин в хорошей форме в Рейнджерс. Он смог установить новый рекорд клуба по результативности на старте сезона, набирая очки в девяти матчах подряд. Кроме того, в Нью-Йорке на данный момент нет травмированных игроков, поэтому команда будет в полной боевой готовности на этом матче.

Каролина Харрикейнс

Каролина провела десять матчей в новом сезоне НХЛ и занимает пятое место в Восточной конференции, имея 12 очков. "Ураганы" одержали шесть побед и потерпели четыре поражения.

Тейву Терявяйнен действительно находится в отличной форме. В последних двух матчах он забросил целых четыре гола, при этом в матче против "Сан-Хосе" ему удался хет-трик. Что касается травмированных игроков, то в этой игре "Каролина" не сможет рассчитывать на защитника Бретта Пеша, который получил повреждение нижней части тела.

Прогноз

В настоящее время обе команды имеют хорошую серию побед. Каролина не проиграла три матча подряд, а Рейнджерс - пять. В последних матчах обе команды забивают как минимум три гола за игру. Кроме того, в Восточной конференции Каролина имеет наибольшее количество пропущенных голов на данный момент - 37. Они также на втором месте по забитым голам - также 37. Таким образом, я ставлю на большое количество голов в этой встрече - пять.

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