Прогноз на матч П2(-1) Коэф.: 1.92 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.35 Сделать ставку

18 июля на "Парк Холл" (Освестри) пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов, в котором "Нью Сейнтс" сыграет против "Хекена". Поединок начнется в 20:00 по европейскому времени.

"Нью Сейнтс"

Команда удерживает национальный рекорд по количеству чемпионских титулов. С учетом "золота", которое завоевали в прошлом году и защитили нынешней весной, уже в активе 15 таких трофеев. Причем оба раза к этому прибавляли еще и кубок Уэльса - теперь таких успехов уже 8. Но при этом продолжают валлийцы показывать достаточно скромные результаты на евроарене. Как правило, там проходят стартового оппонента, оступаясь на следующем. В 2021-м получилось лучше всего: справились с "Глентораном" и "Кауно Жальгирис", да и "Виктории" (Пльзень) уступили только по пенальти, когда с чехами обменялись не минимальными победами. Но прошлым летом вылетели сразу же как с Лиги чемпионов (в экстра-тайме с "Линфилдом"), так и с Лиги конференций (с "Викингур" из Рейкьявика). Сейчас вШвеции забили, но что толку, если в итоге проиграли 1-3, фактически лишившись шансов на успех.

"Хекен" Клуб в прошлом сезоне добрался до 1-го в истории чемпионского титула. Уже в новом календарном году получилось прибавить еще и кубок, но там успех взял 3-м, причем все были взяты, начиная с 2016-го года. Сейчас немного лучше подопечных Хегме играют в Аллсвенскан сразу 2 противника, "Эльфсборг" и "Мальме", но рано говорить, что сохранить лидерство в футбольной Швеции не получается. Но пока что приоритетом будет дебют в Лиге Чемпионов. До этого играли только в менее рейтинговых турнирах, и лучше всего получилось в 2011-м году, когда прошли сразу 2-х оппонентов. Но в крайних попытках были вылеты от первых соперников, в 2019-м ничего не вышло с АЗ (0-3, 0-0), в 2021-м у "Абердина" выиграли дома 2-0, но в Шотландии уступили 1-5. Статистика личных встреч До этой дуэли команды не пересекались. Прогноз Букмекерские конторы не верят, что хозяева смогут хотя бы тут не проиграть. "Хекен" на ходу, ждем его победы при форе "-1,0 гол" (коэффициент - 1,92).

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