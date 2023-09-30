Прогноз на матч Ноттингем Форест - Брентфорд 1 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.8 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В седьмом туре Английской Премьер-лиги «Ноттингем Форест» примет на своем поле «Брентфорд». У гостей сейчас черная полоса, ведь они не знают побед уже в четырех матчах подряд.

Ноттингем Форест

Эта команда после шести сыгранных матчей нового сезона занимает 12-е место в турнирной таблице. Важно отметить, что все три поражения команда понесла от топ-клубов, таких как “Манчестер Юнайтед”, “Манчестер Сити” и “Арсенал”.

Если брать во внимание тот факт, что большая часть участников АПЛ не являются топ-клубами, то у хозяев есть неплохие перспективы. В прошлом сезоне они заняли 16-е место, но теперь перед ними точно стоят другие задачи.

Брентфорд

Этот коллектив пытается освоиться в элите английского футбола, но получается у него это с переменным успехом. На данный момент они находятся на 13-й строчке таблицы, одержав только одну победу из шести последних матчей. Интересно, что начало сезона подавало для гостей большие надежды, но теперь они выступают на уровне кандидатов на вылет.

Откровенно все проблемы Брентфорда показало домашнее поражение от Эвертона.

Прогноз на матч

Три последние игры с участием Ноттингема проходили с 3 и более забитыми мячами. Интересно, что Ноттингем Форест не побеждал Брентфорд в последних четырех встречах.

В целом, у обеих команд есть большие проблемы как в атаке, так и в обороне. Несмотря на это, там есть много квалифицированных футболистов, которые могут взять игру на себя. Я бы поставил на исход - обе команды забьют.

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