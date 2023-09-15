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Прогноз на матч Норвич Сити - Сток Сити 16 сентября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Прогноз на матч Норвич Сити - Сток Сити 16 сентября 2023 года
Норвич Сити Норвич Сити
Чемпионшип Англия 16 сен 2023, 10:00 Норвич Сити - Сток Сити
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Англия, Norwich, Кэрроу Роуд
Сток Сити Сток Сити
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Норвич Сити
Коэф.: 1.9
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16 сентября в матче пятого тура английского Чемпионшипа состоится встреча Норвич Сити против Сток Сити. Команды с разным успехом начали новый сезон и в очном противостоянии хотят поспорить за важнейшие три очка.

Норвич Сити

На данный момент команда идет на пятом месте турнирной таблицы. На данный момент в активе Норвич Сити десять баллов и коллектив является самым результативным в ново сезоне.

В пяти матчах Норвич Сити забил 14 мячей и это лучший показатель Чемпионшипа. При этом команда пропустила восемь раз, что для представителей первой шестерки тоже достаточно немало.

Игра Норвич Сити в новом сезоне радует глаз болельщиков, ведь футболисты не стесняются много атаковать, хотя и часто за это их наказывают.

Сток Сити

В отличие от соперников, у Сток Сити дела идут не так ярко. Команда после пяти туров чемпионата расположилась на 16-й строчке турнирной таблицы и имеет в своем активе шесть баллов.

В пяти играх Сток Сити добыл две победы и три раза проиграл. Всего команда забила пять голов и пропустила шесть раз, что говорит о низкой результативности матчей с участием Сток Сити.

Судя по всему, перед командой нет задачи пробиться в элиту английского футбола и в этом сезоне она попытается закрепиться в середине турнирной таблицы Чемпионшипа.

Прогноз на матч

Здесь очевидным фаворитом выступают хозяева поля, на победу которых предлагают неплохой коэффициент 1,90. Я воспользуюсь подарком от букмекеров и поставлю на данный исход.

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Прогноз на матч Победа Норвич Сити
Коэф.: 1.9
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