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Прогноз на матч Норвич - Халл Сити 5 августа 2023 года

Прогноз на матч Норвич - Халл Сити 5 августа 2023 года
Норвич Сити Норвич Сити
Чемпионшип Англия 05 авг 2023, 10:00 Норвич Сити - Халл Сити
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Англия, Norwich, Кэрроу Роуд
Халл Сити Халл Сити
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Победа Норвич Сити
Коэф.: 1.666
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5 августа на "Кэрроу Роуд" (Норидж) пройдет матч 1-го тура Чемпионшипа Англии, в котором "Норвич" встретится с "Халл Сити". Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

"Норвич"

Клуб при Даниэле Фарке подтверждал свой давний статус "лифта", дважды кряду завоевывая право подняться в Премьер-Лигу. Очевидно опасаясь повторного падения, руководство уволило немца. Но так стало еще хуже: вылета из АПЛ не избежали, а прошлый сезон на привычном для себя более низком уровне "канарейки" фактически проваливали. В итоге боссы решили повторить фокус, что раньше срабатывал, и позвали земляка бывшего тренера, Дэвида Вагнера, благо, тот сенсационно поднимал в "вышку" более слабый "Хаддерсфилд". Немец пришел в новый проект зимой, и достиг скромных результатов в виде итогового 13-го места. Пока наставника не сместили, но понятно, что ждут возвращения статуса лидера Чемпионшипа. Но добиваться этого придется без многолетнего лидера атак, Теему Пуки. Финн, что и в 33 оформил 10+7 в прошлом сезоне, уже забивает за "Миннесоту" в МЛС.

"Халл Сити"

Команда памятна многим по тому, что в ней пытался раскрыться как наставник Леонид Слуцкий. Но оказалось, что "русский Моуринью" явно уступает, и не только португальскому "оригиналу". Впрочем, амбициозный клуб, недавно игравший в АПЛ, вылетал из Чемпионшипа позже. А, вернувшись назад, боролся за выживание. Раз "прописку" сохранил Арвеладзе, но в начале прошлого сезона владельцы из Турции избавились от грузина, что не мог сбалансировать игру подопечных в стартовавшем чемпионате. В итоге его сменил Лиам Росеньор, недавно закончивший карьеру футболиста, и с ним получилось забраться на безопасное 15-е место.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись между собой домашними победами при зрелищной игре.

Прогноз

Букмекеры считают, что "канарейки" в своем логове этим "тиграм" не по зубам. Рекомендуем ставить на то, что хозяева начнут новый чемпионат с победы на собственном поле (коэффициент - 1,666).

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Прогноз на матч Победа Норвич Сити
Коэф.: 1.666
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Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
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