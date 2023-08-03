Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.89 100% -й бонус на первый депозит 100% 4.50 Сделать ставку

5 августа состоится матч первого тура Чемпионшипа, в котором сыграют "Норвич" и "Халл Сити".

"Норвич"

В прошлом сезоне команда даже и близко не имела шансов для того, чтобы вернуться в элиту английского футбола. По итогам первенства “Норвич” занял 13-е место и не попал в плей-офф.

Всего же в минувшем розыгрыше турнира команда добыла 17 побед, сыграла вничью 11 раз и потерпеа поражение в 18 матчах.

"Халл Сити"

“Тигры” выступили еще хуже своего соперника. Они финишировали лишь на 15-м месте с 58 баллами и преимуществом в 14 очков над зоной вылета.

По ходу сезона “Халл Сити” добыл 14 побед, сыграл вничью 16 раз и проиграл 16 игр.

Статистика и история

“Норвич” считается фаворитом предстоящего противостояния. На победу хозяев поля дают коэффициент 1,72, в то время как победа гостей оценивается котировкой 5,16.

Интересно, что между собой команды провели 39 матчей и имеют равное количество побед – по 15. Еще девять игр завершились с ничейным результатом.

Если смотреть на статистику, то "Норвич" выиграл 3 из последних 4 домашних матчей против “Халл Сити”. Интересно, что гости не могут победить “тигров” в 7 из 8 последних очных противостояний.

Прогноз на матч

Сложно давать прогноз на матч, не зная текущей формы команд. Предположим, что хозяева поля все же смогут добыть победу, но простой она точно не будет. В связи с этим предлагаем поставить на исход – обе команды забьют. На этот исход букмекеры предлагают довольно неплохой коэффициент 1.89.

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