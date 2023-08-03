АНГ АНГ
Главная Прогнозы Прогноз на матч Норвич - Халл 5 августа 2023 года

Прогноз на матч Норвич - Халл 5 августа 2023 года

Прогноз на матч Норвич - Халл Сити 5 августа 2023 года
Норвич Сити Норвич Сити
Чемпионшип Англия 05 авг 2023, 10:00 Норвич Сити - Халл Сити
-
- : -
Англия, Norwich, Кэрроу Роуд
Халл Сити Халл Сити
Детали матча Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.89
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку

5 августа состоится матч первого тура Чемпионшипа, в котором сыграют "Норвич" и "Халл Сити".

"Норвич"

В прошлом сезоне команда даже и близко не имела шансов для того, чтобы вернуться в элиту английского футбола. По итогам первенства “Норвич” занял 13-е место и не попал в плей-офф.

Всего же в минувшем розыгрыше турнира команда добыла 17 побед, сыграла вничью 11 раз и потерпеа поражение в 18 матчах.

"Халл Сити"

“Тигры” выступили еще хуже своего соперника. Они финишировали лишь на 15-м месте с 58 баллами и преимуществом в 14 очков над зоной вылета.

По ходу сезона “Халл Сити” добыл 14 побед, сыграл вничью 16 раз и проиграл 16 игр.

Статистика и история

“Норвич” считается фаворитом предстоящего противостояния. На победу хозяев поля дают коэффициент 1,72, в то время как победа гостей оценивается котировкой 5,16.

Интересно, что между собой команды провели 39 матчей и имеют равное количество побед – по 15. Еще девять игр завершились с ничейным результатом.

Если смотреть на статистику, то "Норвич" выиграл 3 из последних 4 домашних матчей против “Халл Сити”. Интересно, что гости не могут победить “тигров” в 7 из 8 последних очных противостояний.

Прогноз на матч

Сложно давать прогноз на матч, не зная текущей формы команд. Предположим, что хозяева поля все же смогут добыть победу, но простой она точно не будет. В связи с этим предлагаем поставить на исход – обе команды забьют. На этот исход букмекеры предлагают довольно неплохой коэффициент 1.89.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.89
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 4.50
Сделать ставку
Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч Тобол - Базель 3 августа 2023 года Лига конференций Сегодня, 10:00 Прогноз на матч Тобол - Базель 3 августа 2023 года Тобол Коэф.: 1.9 Базель Рекомендуем 1хБет
Прогноз на матч Паневежис - Хапоэль Беер-Шева 3 августа 2023 года Лига конференций Сегодня, 12:00 Прогноз на матч Паневежис - Хапоэль Беер-Шева 3 августа 2023 года Паневежис Коэф.: 1.7 Хапоэль Беэр-Шева Сделать ставку 1хБет
Прогноз на матч Русенборг - Крусейдерс 3 августа 2023 года Лига конференций Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Русенборг - Крусейдерс 3 августа 2023 года Русенборг Коэф.: 1.66 Крусейдерс Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Русенборг - Крузейдерс 3 августа 2023 года Лига конференций Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Русенборг - Крузейдерс 3 августа 2023 года Русенборг Коэф.: 1.66 Крусейдерс Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Люцерн - Юргорден 3 августа 2023 года Лига конференций Сегодня, 14:45 Прогноз на матч Люцерн - Юргорден 3 августа 2023 года Люцерн Коэф.: 1.69 Юргорден Сделать ставку Лайнбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:00 "Арсенал" теряет одного из лидеров перед стартом сезона Новости футбола Вчера, 23:43 "Реал" без шансов проиграл "Ювентусу" Новости футбола Вчера, 23:36 Месси оформил дубль во втором матче подряд Новости футбола Вчера, 16:54 Дрис Мертенс вывел "Галатасарай" в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов Новости футбола Вчера, 16:46 "Арсенал" стал победителем Кубка "Эмирейтс" Новости футбола Вчера, 16:36 11 голов: "РБ Лейпциг" одержал очень яркую победу Новости футбола Вчера, 14:15 Харри Кейн может перейти в "Баварию" за небольшую сумму Новости футбола Вчера, 14:00 "Манчестер Сити" договорился о покупке защитника "РБ Лейпциг". Трансфер станет рекордным в истории Новости футбола Вчера, 13:55 "Фиорентина" близка к трансферу экс-защитника "Барселоны" Новости футбола Вчера, 13:42 "Арсенал" может продать в "Бешикташ" форварда, которого купил за 80 млн евро
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Тобол - Базель 3 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Паневежис - Хапоэль Беер-Шева 3 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Русенборг - Крусейдерс 3 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Русенборг - Крузейдерс 3 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Люцерн - Юргорден 3 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Витория Гимарайш - Целе 3 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Сан-Паулу 3 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Фламенго - Олимпия 3 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Америка Минейро - Ред Булл Брагантино 3 августа 2023 года Футбол 04 авг 2023 Прогноз на матч Герта - Веен 4 августа 2023 года