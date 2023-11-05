Прогноз на матч Норвич — Блэкберн 5 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 15-го тура Чемпионшипа состоятся противостояние между "Норвичем" и "Блэкберном". Предстоящий матч двух команд, разделяющих два очка, вызывает особый интерес.

"Норвич"

"Норвич" находится на 17-м месте турнирной таблицы после 14 проведенных игр. У команды 17 очков, но имеется негативный баланс забитых/пропущенных мячей (25:27). В последнем матче "канарейки" потерпели поражение на выезде от "Сандерленда" со счетом 1:3, что привело к пяти матчам без победы.

"Блэкберн"

После 14 проведенных игр "Блэкберн" занимает 12-е место в турнирной таблице с 19 очками. У команды негативный баланс составляет 20 забитых и 23 пропущенных мяча. В последнем чемпионатном матче "Блэкберн" на своем поле потерпел поражение от "Суонси" со счетом 0:1, а в матче 1/8 финала Кубка английской лиги проиграл "Челси" со счетом 0:2.

Статистика и прогноз на матч

Букмекеры считают "Норвич" фаворитом матча. Интересно, что "Норвич" не смог победить в последних пяти матчах, потерпев четыре поражения. В то же время "Блэкберн" проиграл два последних матча с общим счетом 0:3.

Команды дважды встречались в прошлом сезоне и оба раза победу одержала гостевая команда со счетом 0:2.

Я считаю, что хозяева поля, стремящиеся вернуться в элитный футбольный дивизион Англии, должны добиться успеха в предстоящем матче. Они уже несколько лет играют в Чемпионшипе и очень хотят вернуться в премьер-лигу. Хочу поставить на тотал матча больше 2,5 за коэффициент 1.65.

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