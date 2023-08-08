Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 2.07 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.15 Сделать ставку

11 августа на "Альянц Ривьера" (Ницца) пройдет матч 1-го тура Лиги 1 Франции, в котором, в котором "Ницца" встретится с "Лиллем". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

"Ницца"

Клуб, если вынести за скобки "золотой" период в 50-е годы прошлого века, с 4-мя чемпионствами и парой кубков, в последний раз высокий результат показывал при Люсьене Фавре. Тот вывел скромный тогда проект на 3-е место и даже сыграл с "орлятами" в квалификации Лиги чемпионов. И, приглашая швейцарца вернуться год назад, проект, с новыми инвесторами прибавивший в плане амбиций, явно был не против повторить "бронзу". Не получилось и близко: специалист не проработал и полного сезона, а его подопечные уже при "и.о." Дигаре финишировали в середине таблицы, 9-ми. Исправлять ситуацию позвали Фариоли, известного тем, что уже в 31 стал главным тренером клуба. Вот только в его активе только работа с турецкими "Фатих Карагюмрюк" и "Аланьяспором", а самый дорогой новичок, подписанный в это "окно" - Бога, что не раскрылся в "Аталанте".

"Лилль" Команда в 2021-м году выдала полноценную сенсацию даже не французского, а всеевропейского уровня. Она смогла опередить сам ПСЖ и стать чемпионом страны. Но сразу же триумфальный наставник, Гальтье, покинул проект (причем его сманила как раз "Ницца", где он, впрочем, провалился). А без него клуб откатился на 10-е место в розыгрыше 2021/2022, пусть и в сочетании с победой в Суперкубке и выходом в плей-офф Лиги чемпионов. Прошлым летом на пост наставника позвали Паулу Фонсеку, что памятен по донецкому "Шахтеру" и "Роме". Он обеспечил подъем, что было понятно при таких стартовых условиях, правда, ограничился только 5-м местом, что позволяет "Лиллю" попробовать себя в Лиге конференций. Но даже при этом получилось заманить Умтити на смену ушедшему ветерану Жозе Фонте и, продав за 12 миллионов Тимоти Веа, за те же деньги забрать у "Копенгагена" Харальдссона. Статистика личных встреч "Ницца" в прошлом сезоне обыграла "Лилль" и дома, и на выезде. Прогноз Букмекеры симпатизируют гостям. Но вряд ли тут, сразу после каникул, будет особенно зрелищный поединок - ждем "тотал меньше 2,5 голов" (коэффициент - 2,07).

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