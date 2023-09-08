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Прогноз на матч Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 10 сентября 2023 года

Прогноз на матч Нигерия - Сан-Томе и Принсипи 10 сентября 2023 года
Нигерия Нигерия
Кубок африканских наций 10 сен 2023, 12:00 Нигерия - Сан-Томе и Принсипи
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Международные,
Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 1.55
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В шестом туре отборочного цикла Кубка африканских наций сборная Нигерии на своем поле сыграет против команды Сан-Томе и Принсипи. Встреча пройдет 10 сентября.

Нигерия

Эта сборная не пробилась на прошлогодний чемпионат мира, что можно считать огромной неудачей для нее. Дело в том, что нигерийцы имеют статус одной из лучших на континенте и они регулярно посещали такие турниры.

Теперь же задача “орлов” восстановить свою репутацию на континентальном турнире. Квалификацию на КАН-2023 нигерийский футболисты прошли без проблем, так как откровенно они попали в слабую группу.

Следующий матч не имеет никакого турнирного значения, а в первой встрече с Сан-Томе и Принсипи проиграл нигерийцам со счетом 10:0. Для африканского футбола это очень редкое явление, хотя вряд ли такой счет повторится в ближайшее время.

Сан-Томе и Принсипи

Это одна из самых слабых команд на континенте. Все свои матча они проигрывают с разницей в 2-3 мяча, но в последнее время их оборона стала играть еще хуже.

В текущей квалификации в пяти матчах они пропустили двадцать мячей и сейчас идут на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Прогноз

Несмотря на то, что Нигерия уже гарантировала себе место в финальной части турнира, "орлы" вряд ли позволят себе не обыграть такого соперника.

Важно понимать, что игра будет проходить на нигерийской земле, а значит на трибунах будет немало поклонников команды. Матч с таким соперником – отличная возможность для хозяев проявить яркую и результативную игру.

Я буду ставить на победу Нигерии с форой(-2,5) с коэффициентом 1.55.

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Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 1.55
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