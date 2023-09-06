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Прогноз на матч Нидерланды - Греция 7 сентября 2023 года

Прогноз на матч Нидерланды - Греция 7 сентября 2023 года
Нидерланды Нидерланды
Чемпионат Европы 07 сен 2023, 14:45 Нидерланды - Греция
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Международные, Eindhoven, Philips Stadion
Греция Греция
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.86
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100%
1хБет 5.00
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В отборочном матче чемпионата Европы-2024 состоится игра между сборными Нидерландов и Греции. Встреча пройдет 7 сентября. После двух сыгранных матчей команда Нидерландов, которая считалась очевидным фаворитом группы, оказалась на 4-м месте, что стало самой громкой сенсацией всего отбора.

Нидерланды

В первом туре квалификации Нидерланды крупной проиграли сборной Франции со счетом 0:4, после чего команда оказалась не в самом выгодном положении.

В следующем матче они одержали победу над Гибралтаром со счетом 3:0, и пока больше матчей они не проводили. Интересно, что оплошностью грозных нидерландцев воспользовались Греция и Ирландия, которые располагаются на втором и третьем местах соответственно. У них на сыгранный матч больше, но пока Нидерланды довольствуются лишь четвертой строчкой таблицы.

Греция

Команда прошла через путь реформ и в новом отборе выглядит очень уверенно. Грозной команде Франции они уступили лишь со счетом 0:1, после чего одержав победы над Гибралтаром и Ирландией. Сейчас они занимают второе место в группе с 6 очками после трех матчей.

Интересно, что в прошлом очном противостоянии, которое прошло в 2016 году, греки победили Нидерланды в гостях.

Интересные факты:

Нидерланды занимают 7-е место в рейтинге ФИФА, в то время как Греция - 50-е. Между собой команды провели девять матчей и семь раз сильнее были Нидерланды.

Прогноз на игру Нидерланды - Греция:

В этом году сборная Нидерландов выглядит неудачно, в то время как Греция заметно прибавила. Мне кажется, что Нидерландам нечего терять и в этой игре будет много забитых мячей. Поставлю на тотал матча больше 2,5 за 1,86.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.86
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1хБет 5.00
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Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
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