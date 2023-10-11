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Прогноз на матч Нидерланды — Франция 13 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Нидерланды - Франция прогноз
Нидерланды Нидерланды
Чемпионат Европы 13 окт 2023, 14:45 Нидерланды - Франция
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- : -
Международные, Amsterdam, Йохан Кройф Арена
Франция Франция
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.71
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13 октября в матче обора на Евро-2024 сойдутся команды Нидерландов и Франции. Гости в случае победы обеспечат себе первое место в своей группе и наверняка они будут играть на такой результат.

Нидерланды

Хозяева поля проиграли свою первую игру сборной Франции с разгромным счетом 0-4. Несмотря на победу в трех других матчах и наличие игры в запасе, их шансы занять первое место в группе невелики. Более того, второе место для них также под вопросом, поскольку Греция имеет те же девять очков, несмотря на то, что сыграла на одну игру больше.

Франция

Финалист прошлого чемпионата мира выиграл все пять матчей и на данный момент лидирует с 15 очками. В этих матчах они забили 11 голов, не пропустив ни одного, показав свое превосходство над соперниками.

В последние годы сборная Франции успешно играла против голландцев, проиграв лишь один матч из семи за последние 15 лет.

Прогноз на матч Нидерланды - Франция

В 29 предыдущих встречах Франция имеет преимущество: она выиграла 14 раз, а Нидерланды – 11 раз. В рейтинге ФИФА Нидерланды находятся на 7-м месте, а Франция - на 2-м.

Интересно, но состав сборной Нидерландов по именам не сильно уступает французам. Очень странно, что они так регулярно уступали Франции в последнее время.

В домашнем матче они обязательно постараются взять реванш за предыдущее крупное поражение. Поскольку обе команды забивают много голов, то и голов в этом матче, скорее всего, будет много. Предлагаю поставить на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1,71.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.71
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