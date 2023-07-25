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Прогноз на матч Неман - Бальцан 26 июля 2023 года

Прогноз на матч Неман - Бальцан 26 июля 2023 года
Неман Неман
Лига конференций 26 июл 2023, 14:00 Неман - Бальцан
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Международные, Centenary Stadium
Бальцан Бальцан
Детали матча Н2Н Плейофф Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 2.4
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В среду, 26 июля, белорусский клуб «Неман» проведет свой первый матч второго раунда квалификации Лиги конференций. Соперником будет мальтийская команда «Бальцан» .

«Неман»

Белорусский коллектив довольно сложно преодолел первый раунд отборочного этапа. Соперником “Немана” по начальной стадии квалификации был “Вадуц” из Лихтенштейна. В первой игре, которая состоялась на выезде, белорусский клуб победил со счетом 2:1, а в ответной игре была зафиксирована боевая ничья 1:1.

В настоящее время белорусская команда лидирует в национальном первенстве, разделяя первое место с минским «Динамо».

В последнем матче чемпионата Беларуси “Неман” победил “Нафтан” на выезде со счетом 3:0.

«Бальцан»

Чемпионат Мальты еще не начался, поэтому судить о форме команды довольно просто. В первом отборочном раунде Лиги конференций мальтийский клуб весьма неожиданно оставил за бортом турнира словенский «Домжале», победив в первом матче со счетом 4:1, но потерпев поражение в ответной игре 1:3.

Прогноз на матч

В этом матче фаворитами являются игроки «Немана». На победу лидера чемпионата Беларуси предлагают коэффициент 1.85, в то время как на победу мальтийского коллектива установлена котировка 4.30.

Судя по прошлым матчам мальтийцев, они играют в открытый футбол, хоть и не всегда у них получается много забивать. Беларусы также показали, что неплохо действуют в атаке, хотя игра в обороне оставляет желать лучшего.

Идеальной ставкой на этот матч будет - тотал матча больше 2.5, так как обе команды играют в результативный футбол.

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Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 2.4
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Ясмин Грин Ясмин Грин Експерт Dailysports
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