Прогноз на матч Наполи — Унион 8 ноября 2023 года
В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА состоится матч между Наполи и берлинским Унионом. Встреча пройдет на Сан-Паоло в Неаполе в среду, 8 ноября. Начало игры запланировано на 18:45 по центральноевропейскому времени.
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Наполи
Чемпионы Италии в своей группе занимают второе место после половины дистанции. Наполи проиграл лишь мадридскому Реалу на своем поле в захватывающем матче. В других поединках подопечные Руди Гарсии добились побед — 1:2 над Брагой в гостях и 0:1 в Берлине над Унионом. Теперь итальянской команде будет проще, ведь осталась одна выездная игра, а Унион и Брага приедут в Неаполь.
В чемпионате Италии Наполи успел выровнять ситуацию после не совсем удачного старта. Команда идет в группе лидеров, но с солидным отставанием от Интера.
Унион
Что случилось с берлинской командой в этом сезоне — загадка. После двух побед на старте Бундеслиги Унион проиграл все остальные матчи. Серия поражений уже перевалила за десяток матчей и выхода из этого кризиса пока не намечается.
Унион безнадежно последний в группе Лиги чемпионов и почти в зоне вылета в турнирной таблице Бундеслиги. Также команда уже успела выбыть из розыгрыша Кубка Германии.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Наполи на своем поле забивает на протяжении последних 11-ти матчей.
- Унион проиграл 6 гостевых матчей кряду, в которых забивал лишь в одном.
- В недавнем очном матче в Берлине победу праздновали гости — 0:1.
Прогноз
Наполи точно приложить все силы, чтобы обыграть дома аутсайдера квартета. Легко не будет, однако хозяева должны побеждать. Ставить буду на Тотал Больше 2.5.
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