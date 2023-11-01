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Прогноз на матч Мумбаи Сити — Пенджаб 2 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
мумбаи Сити - Punjab FC прогноз
мумбаи Сити мумбаи Сити
Суперлига Индия 02 ноя 2023, 10:30 мумбаи Сити - Punjab FC
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- : -
Индия,
Punjab FC Punjab FC
Обзор Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.89
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В рамках шестого тура индийской Суперлиги состоится матч между Мумбаи Сити и Пенджабом. Встреча пройдет на Патил Стэдиум 2 ноября. Начало игры запланировано на 15:30 по центральноевропейскому времени.

Мумбаи Сити

Мумбаи Сити основан всего в 2014-м году как одна из восьми франшиз вновь созданной лиги. Команда может похвастаться одним чемпионским титулом в сезоне 2020/21, а также тем, что в ее составе на закате карьеры выступали такие игроки как Николя Анелька и Диего Форлан. К слову, клуб принадлежит корпорации City Football Group, которая также является владельцем Манчестер Сити.

В новый сезон Мумбаи вошел тяжело. Две победы и две ничью в стартовых четырех матчах позволяют занимать пятое место в турнирной таблице.

Пенджаб

Команда проводит свой первый сезон в элите индийского футбола. До этого клуб стабильно был одним из лидеров Первого дивизиона. Команда долго находилась там на ведущих ролях пока в минувшем сезоне не выиграла гонку лидеров и не добилась права выступать в Суперлиге.

Старт откровенно не задался, Пенджаб еще не побеждал в этом сезоне и расположился на предпоследнем месте с двумя очками в активе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Мумбаи победил лишь дважды в последних восьми играх.
  • Последняя выездная победа Пенджаба датирована еще мартом этого года.
  • Между собой команды никогда не встречались.

Прогноз

Несомненно в этом поединке скажется класс команд, которые действительно сильно отличаются по уровню мастерства футболистов. Моя ставка — победа Мумбаи с форой -1.5.

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Прогноз на матч П1(-1.5)
Коэф.: 1.89
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